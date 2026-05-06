Torcida do Flamengo reage à final da Champions League: 'Infelizmente'

A semifinal da Champions League entre Bayern e PSG, na tarde desta quarta-feira (6), agitou torcedores do Flamengo nas redes sociais. O motivo é muito simples: o algoz Paris Saint Germain passou para mais uma decisão continental, e muitos rubro-negros já começaram a se planejar para uma possível revanche no fim da temporada.

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No início da partida, Dembélé abriu o placar, enquanto Kane descontou nos acréscimos do segundo tempo. Com vitória francesa no agregado por 6 a 5, a equipe de Luis Enrique enfrenta o Arsenal na decisão da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio.

➡️Veja gols de Bayern de Munique x PSG: Dembélé abre o placar, e Kane empata

Em 2025, o Flamengo fez frente ao PSG na final do Mundial de Clubes, mas perdeu nos pênaltis em dia inspirado de Safonov. Se o time francês vencer a Champions e o Rubro-Negro a Libertadores, os clubes podem se reencontrar em dezembro. Veja os comentários dos flamenguistas abaixo:

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Marquinhis comemora vitória do PSG sobre o Flamengo, nos pênaltis (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Veja comentários sobre a final da Champions

Relembre a final do Mundial entre Flamengo e PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças, defendidas pelo goleiro Safonov. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

O PSG dominou as ações do primeiro tempo em Doha. Logo aos três minutos de jogo, João Neves, nas costas de Erick Pulgar, chegou sozinho na área, mas finalizou para fora. O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado.

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Diante da pressão da equipe francesa, jogadores do Flamengo buscavam parar as jogadas com entradas duras. Nos primeiros 25 minutos, Jorginho e Alex Sandro foram amarelados.

A primeira chegada rubro-negra foi aos 16'. Após troca de passes, Pulgar chutou cruzado, mas parou no goleiro Safonov. Mas, diante do ímpeto do Paris, o Fla não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

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A melhor chance do time de Filipe Luís foi, mais uma vez, com Pulgar, em jogada de escanteio. A primeira parte da partida evidenciou a diferença física entre as equipes. O Flamengo esteve distante de ir ao intervalo com a vantagem no placar ou, pelo menos, com o empate. Faltou agressividade no ataque, que contou com os pontas Carrascal e Gonzalo Plata desencaixados. Arrascaeta e Bruno Henrique também não foram bem.

O início da segunda etapa não foi muito diferente do primeiro tempo, com o Flamengo sofrendo com a diferença física. O técnico Filipe Luís, buscando dar um novo dinamismo ao ataque, chamou Pedro para entrar no lugar de Carrascal. O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate.

O Flamengo voltou para a segunda etapa da prorrogação levando perigo ao gol francês, principalmente com Luiz Araújo e Samuel Lino. Dembélé, mais uma vez, teve uma grande chance de garantir o título. O francês tirou o Ortiz da jogada, mas finalizou para fora. Sem gol, o título foi decidido nos pênaltis.