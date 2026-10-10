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Cristiano Ronaldo é suspenso pela federação portuguesa; entenda

Atacante também é alvo de processo disciplinar por abandono da seleção

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 09:33
Atualizado há 34 minutos
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Cristiano Ronaldo pela seleção Portugal
Cristiano Ronaldo deixou a seleção de Portugal após atrito com o técnico Jorge Jesus (Foto: Liselotte Sabroe /Ritzau Scanpix/AFP)

O craque português Cristiano Ronaldo foi suspenso preventivamente pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por ter abandonado a concentração da seleção do país no fim de setembro. A FPF também instaurou um processo disciplinar contra o atacante.

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A suspensão preventiva foi determinada pela Seção Não Profissional do Conselho de Disciplina nessa sexta-feira (9), e encaminhada neste sábado (10) à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, em caráter de urgência. A informação foi publicada pelo site português Diário de Notícias.

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Pelas regras da federação portuguesa, Cristiano Ronaldo já estava sujeito a uma suspensão preventiva. Ela vai vigorar enquanto o caso envolvendo a situação do atacante for alvo de apuração. Não há prazo definido para que isso aconteça.

A polêmica envolvendo o craque português teve origem durante os jogos de Portugal pela Nations League, na Super Data Fifa. Cristiano ficou no banco durante toda a partida na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo, em 27 de setembro, mesmo depois de ficar 30 minutos aquecendo a pedido de Jorge Jesus.

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Cristiano Ronaldo aponta para jornalista brasileiro durante entrevista coletiva
Cristiano Ronaldo não vive o melhor momento com a sua seleção (Foto: Paul Ellis/AFP)

Dois dias depois, ele abandonou a concentração da seleção portuguesa às vésperas do jogo com a Dinamarca, em Copenhagen. Em 6 de outubro, Cristiano Ronaldo emitiu comunicado afirmando que deixou a delegação após o técnico Jorge Jesus não cumprir o que havia sido acordado com ele.

Na declaração, o atacante detalhou conversas que teve com a Federação Portuguesa de Futebol após a Copa do Mundo e os encontros com Jorge Jesus. Ele também apresentou a sua versão dos acontecimentos antes do duelo com a Noruega. A carta pode ser lida na íntegra clicando aqui.

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