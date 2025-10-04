Ex-Corinthians, Palmeiras e Flamengo: quem pode decidir para o Brasil no Mundial Sub-20?

O Brasil enfrenta uma situação de "vida ou morte" neste sábado (4), às 17h (de Brasília), quando encara a Espanha pela última rodada da fase de grupos do Mundial Sub-20 de 2025. Após um início irregular no principal torneio de base de seleções, a equipe nacional chega à terceira rodada pressionada e sem margem para erro. Mas, afinal, quais são as principais esperanças individuais do time para o duelo decisivo?

A situação do Brasil no Grupo C tornou-se delicada após a derrota por 2 a 1 para Marrocos, que deixou a Amarelinha em terceiro lugar, empatada com a Espanha. A seleção africana, líder com seis pontos, já garantiu a classificação com uma rodada de antecedência. Antes do início da competição, o grupo era apontado como o mais forte da disputa. A Pentacampeã acumula um ponto, conquistado no empate contra o México, na primeira rodada.

No mesmo horário de Espanha x Brasil, o México, segundo colocado com dois pontos, encara Marrocos. Caso vença, a Seleção precisará torcer por um tropeço mexicano para avançar em segundo lugar no grupo. Se o México manter a segunda posição, a Canarinho ainda pode se classificar como uma das quatro melhores terceiras colocadas.

➡️ Eliminado? Confira as chances do Brasil no ‘grupo da morte’ do Mundial sub-20

Considerada uma das favoritas ao título no início da competição, a Espanha faz uma campanha abaixo das expectativas, assim como o Brasil. Ainda assim, a Fúria mantém um dos elencos mais valorizados da categoria sub-20. Diante desse cenário de equilíbrio e pressão, o Lance! destaca os brasileiros que podem ser peças-chave em uma possível classificação da Seleção, caso a vitória venha no confronto decisivo deste sábado.

Wesley 🦅

Apesar dos 20 anos, Wesley é um daqueles talentos que apenas aguardam completar a maioridade para deixar o futebol nacional rumo a desafios maiores no cenário internacional. Revelado pelo Corinthians em 2024, o atacante se transferiu para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atua ao lado de Cristiano Ronaldo. Ponta habilidoso pelo lado esquerdo, tem como característica principal o corte para dentro com o pé direito, abrindo espaço para finalizações ou assistências no terço final do campo. Mesmo sem ter balançado as redes no Mundial Sub-20 até aqui, ele é o jogador com a maior nota média do Brasil no Sofascore, somando as duas primeiras partidas da competição.

Wesley durante Corinthians x Grêmio, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Luighi, Erick Belé e Rafael Coutinho 🟢

A base do Palmeiras há tempos é reconhecida como uma das mais fortes do país — e, por que não, do mundo. Mais uma vez, o clube revela uma geração promissora que reforça a confiança do torcedor alviverde no futuro técnico e financeiro da equipe. Dos três gols marcados pela Seleção no Mundial Sub-20 até o momento, dois saíram dos pés de jogadores formados na Academia: o atacante Luighi e o meio-campista Rafael Coutinho, ambos com 19 anos.

Luighi já teve oportunidades no time profissional do Palmeiras, enquanto Coutinho acumula presenças no banco de reservas. A dupla é destaque da Seleção ao lado de Erick Belé, meia-atacante de 18 anos e titular absoluto do time comandado por Ramon Menezes no torneio.

Luighi (à direita) comemora com Erick Belé (à esquerda) após marcar para o Brasil contra o México, pela Copa do Mundo Sub-20 de 2025 (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

Iago 🔴⚫

Capitão da Seleção Brasileira Sub-20, Iago se destaca como uma liderança técnica e emocional, apesar da pouca idade. Zagueiro do Flamengo, é considerado pilar da equipe sub-20 do clube e já tem no currículo um feito marcante contra adversários espanhóis: a conquista do Mundial de Clubes Sub-20 sobre o Barcelona, no Maracanã. Com 1,88m de altura e forte presença física, é uma peça-chave tanto na defesa quanto nas bolas paradas ofensivas. Cobrador oficial de pênaltis do Brasil, já deixou sua marca na competição e tem papel fundamental no equilíbrio do time.

