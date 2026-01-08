Tottenham vive momento conturbado entre jogadores, torcida e direção

A derrota do Tottenham por 3 a 2 para o Bournemouth, nesta quarta-feira (7), pela 21ª rodada da Premier League, deflagrou uma crise interna no clube londrino. O revés, selado com um gol de Antoine Semenyo nos acréscimos, foi seguido por cenas de tensão no Vitality Stadium, incluindo discussões entre atletas e torcedores, além de uma postagem polêmica do capitão Cristian Romero. O zagueiro argentino utilizou as redes sociais para criticar a omissão da alta cúpula do clube, em um texto que foi editado horas depois.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na versão original da publicação, que recebeu o apoio dos companheiros Richarlison e Pedro Porro, Romero afirmou que a diretoria "só aparece quando as coisas estão indo bem, para contar algumas mentiras". Após a repercussão negativa, o trecho sobre as "mentiras" foi removido. Na mensagem atualizada, o capitão assumiu a responsabilidade pelo momento da equipe, mas manteve a cobrança por um posicionamento dos dirigentes.

continua após a publicidade

— Em momentos como este, deveriam ser outras pessoas a se manifestar, mas não são elas – como tem acontecido há vários anos. Elas só aparecem quando as coisas estão indo bem — escreveu Romero, que pediu desculpas aos torcedores e pregou união para reverter a fase negativa.

Romero comemora gol do Tottenham sobre o PSG na Supercopa da Europa (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Conflito com torcedores e conduta de Thomas Frank

O clima de hostilidade estendeu-se para a beira do gramado logo após o apito final. Os jogadores Micky van de Ven, Pedro Porro e o volante João Palhinha envolveram-se em discussões acaloradas com torcedores do Spurs que viajaram para o jogo. Palhinha minimizou o incidente em entrevista posterior, afirmando que os torcedores estavam apenas expressando frustrações e que os jogadores respeitam o sentimento da arquibancada.

continua após a publicidade

A pressão sobre o técnico Thomas Frank também aumentou após o treinador ser fotografado bebendo em uma taça com a marca do Arsenal, maior rival do Tottenham, antes da partida. O clube ocupa atualmente a 14ª posição na tabela da Premier League, acumulando apenas duas vitórias nos últimos 12 compromissos oficiais.

Thomas Frank é treinador do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Mudanças na hierarquia

As críticas de Romero à gestão ocorrem em um período de transição administrativa no Tottenham. Daniel Levy deixou a presidência em setembro, transferindo maior controle ao fundo fiduciário da família Lewis (ENIC). A estrutura atual conta com o diretor-executivo Vinai Venkatesham, nomeado em abril de 2025, e o codiretor esportivo Johan Lange. Esta não é a primeira vez que o capitão demonstra insatisfação; em junho de 2024, ele já havia mencionado "obstáculos que sempre existiram" no clube ao homenagear o técnico demitido Ange Postecoglou.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.