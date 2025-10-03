O técnico italiano Carlo Ancelotti convocou, na última quarta-feira (1°), a equipe que irá representar a Seleção Brasileira em amistosos na Ásia. Com muitos desfalques, o treinador deixou de convocar atletas que estão valorizados no mercado, como o Lance! mostra a seguir.

Os amistosos estão programados para este mês. O primeiro será contra a Coréia do Sul e acontecerá na sexta-feira (10), em Seul, às 8h (de Brasília). Já o segundo, contra o Japão, ocorrerá na terça-feira (14), em Tóquio, às 7h30 (de Brasília).

Confira os 10 jogadores brasileiros mais valiosos fora da lista:

(Contando apenas os atletas que já vestiram a amarelinha)

Raphinha – Barcelona – 90 milhões de euros (R$ 567 milhões) Bremer – Juventus – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) João Pedro – Chelsea – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) Savinho – Manchester City – 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) Marquinhos – PSG – 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões) Andrey Santos – Chelsea – 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões) Alisson – Liverpool – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Vanderson – Monaco – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Alexsandro – Lille – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) Neymar – Santos – 11 milhões de euros (R$ 69,3 milhões)

Raphinha na partida contra o Chile pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Fim das eliminatórias

A CBF divulgou que a equipe de Ancelotti utilizará a Data Fifa para disputar amistosos com outras equipes, em busca de se preparar melhor para a Copa de 2026. Vale ressaltar que é um desejo da entidade marcar amistosos com seleções africanas, no entanto, as eliminatórias do continente ainda não acabaram.

A partir desta Data Fifa, o Brasil só poderá disputar amistosos, já que as Eliminatórias da Copa terminaram. Na competição de classificação, a Canarinho ficou com a 5° colocação. Se a Fifa não tivesse mudado a quantidade de seleções para a próxima Copa, o Brasil estaria na repescagem, de acordo com a antiga competição classificatória da Conmebol.