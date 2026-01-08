Athletico renova com atacante artilheiro da base
Sorriso, 19 anos, estende contrato por uma temporada com o Furacão
O Athletico renovou o contrato do atacante Sorriso, 19 anos, nesta semana. O novo acordo foi publicado no Boletim Informativo Diário (CBF) da CBF na quarta-feira (7).
Sorriso tinha vínculo com o Furacão até abril deste ano e ampliou por mais uma temporada: abril de 2027. A informação foi dada inicialmente pela rádio Jovem Pan News e confirmada pelo Lance!.
Destaque da base, o atacante ainda espera a primeira chance no time principal do Athletico. Até aqui, ele marcou um gol em seis jogos profissionais, todos pela Taça FPF do ano passado, quando o clube utilizou o grupo Sub-20.
Em 2026, Sorriso está integrado ao elenco de aspirantes que vai disputar o Campeonato Paranaense. A equipe é formada pelo Sub-20, com seis jogadores do 'time de cima'.
O Furacão estreia no estadual contra o Andraus nesta noite, às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Sorriso foi relacionado e fica no banco de reservas.
Carreira de Sorriso, do Athletico
Sorriso começou na base do Paraná Clube e chegou ao CT do Caju em 2019. Ele começou a se destacar no Athletico a partir de 2022.
Em quatro temporadas, entre o Sub-17 e o Sub-20, o atacante fez 70 gols em 130 jogos. O jogador, que é capitão do time, também acumula convocações para a formação da Seleção.
Na família, ele conta com referências esportivas. O primo é o ex-meia Edson Cambará, que passou Londrina, Operário-PR e Paraná Clube. Já o pai, Paulo, comanda equipes amadoras, em Bandeirantes (PR), cidade em que nasceu. O avô, Alceu, trabalha como locutor esportivo.
