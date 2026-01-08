menu hamburguer
Futebol Internacional

Espanyol é multado após torcida lançar garrafas em jogador do Barcelona

Clube catalão foi punido em cerca de 300 euros por infração leve durante clássico de La Liga

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/01/2026
13:11
FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONA
imagem cameraRaphinha em ação durante clássico entre Espanyol e Barcelona em La Liga (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
O Espanyol foi punido nesta quinta-feira (8) pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por conta do lançamento de garrafas ocorrido no clássico contra o Barcelona, onde foi derrotado por 2 a 0. O órgão considerou o episódio uma alteração leve da ordem do encontro e aplicou apenas uma multa de caráter reduzido ao clube mandante.

Com base no entendimento de que se tratou de um episódio isolado, sem consequências físicas, e considerando a colaboração do clube antes, durante e após a partida, o Comitê de Competição classificou o caso como infração leve. A punição foi aplicada conforme o artigo 117 do Código Disciplinar da RFEF, com multa estimada em cerca de 300 euros.

Apesar do clima de rivalidade, o dérbi transcorreu sem incidentes relevantes nas arquibancadas ou no gramado. Antes da partida, o Espanyol adotou medidas preventivas, como orientações de acesso ao estádio, proibição da entrada com bolsas de grande porte ou símbolos do Barcelona e a instalação de redes atrás das balizas para evitar o arremesso de objetos.

Ainda assim, nos minutos finais do jogo, houve o lançamento de garrafas a partir de um setor da torcida local, fato registrado na súmula do árbitro García Verdura. O relatório aponta que os objetos foram arremessados da arquibancada localizada próxima ao túnel dos vestiários, sem atingir jogadores ou causar danos.

— No minuto 90, foram lançadas várias garrafas semicheias e fechadas desde a arquibancada situada na esquina direita, de onde saíam torcedores do time mandante, identificados por camisetas e cachecóis. As garrafas não atingiram nenhum jogador nem causaram qualquer dano — relatou o árbitro.

Espanyol x Barcelona

Lamine Yamal em Espanyol x Barcelona (Foto: Manaure Quintero/ AFP)
O Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 neste sábado (3), em partida válida pela 18ª rodada da La Liga, disputada no RCDE Stadium. Para aqueles que imaginavam um jogo tranquilo para os visitantes e favoritos, o clássico da Catalunha foi marcado por intensa rivalidade nas arquibancadas e por diversas oportunidades claras de gol para ambas as equipes, destacando-se, entretanto, a qualidade excepcional dos jogadores blaugranas nos instantes finais, que definiram o resultado.

Com o resultado, a equipe comandada por Manolo González, que vem realizando boa campanha, permanece na quinta posição e segue lutando por vaga nas competições europeias, somando 33 pontos em 18 partidas, com 10 vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 22 gols marcados e 19 sofridos.

Por outro lado, o time dirigido por Hansi Flick se mantém líder absoluto rumo ao bicampeonato, com 49 pontos em 19 jogos, obtidos com 16 vitórias, um empate e duas derrotas, com 53 gols feitos — melhor ataque do torneio — e 20 contra.

