Espanyol é multado após torcida lançar garrafas em jogador do Barcelona

O Espanyol foi punido nesta quinta-feira (8) pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por conta do lançamento de garrafas ocorrido no clássico contra o Barcelona, onde foi derrotado por 2 a 0. O órgão considerou o episódio uma alteração leve da ordem do encontro e aplicou apenas uma multa de caráter reduzido ao clube mandante.

Com base no entendimento de que se tratou de um episódio isolado, sem consequências físicas, e considerando a colaboração do clube antes, durante e após a partida, o Comitê de Competição classificou o caso como infração leve. A punição foi aplicada conforme o artigo 117 do Código Disciplinar da RFEF, com multa estimada em cerca de 300 euros.

Apesar do clima de rivalidade, o dérbi transcorreu sem incidentes relevantes nas arquibancadas ou no gramado. Antes da partida, o Espanyol adotou medidas preventivas, como orientações de acesso ao estádio, proibição da entrada com bolsas de grande porte ou símbolos do Barcelona e a instalação de redes atrás das balizas para evitar o arremesso de objetos.

Ainda assim, nos minutos finais do jogo, houve o lançamento de garrafas a partir de um setor da torcida local, fato registrado na súmula do árbitro García Verdura. O relatório aponta que os objetos foram arremessados da arquibancada localizada próxima ao túnel dos vestiários, sem atingir jogadores ou causar danos.

— No minuto 90, foram lançadas várias garrafas semicheias e fechadas desde a arquibancada situada na esquina direita, de onde saíam torcedores do time mandante, identificados por camisetas e cachecóis. As garrafas não atingiram nenhum jogador nem causaram qualquer dano — relatou o árbitro.

Espanyol x Barcelona

Lamine Yamal em Espanyol x Barcelona (Foto: Manaure Quintero/ AFP)

O Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 neste sábado (3), em partida válida pela 18ª rodada da La Liga, disputada no RCDE Stadium. Para aqueles que imaginavam um jogo tranquilo para os visitantes e favoritos, o clássico da Catalunha foi marcado por intensa rivalidade nas arquibancadas e por diversas oportunidades claras de gol para ambas as equipes, destacando-se, entretanto, a qualidade excepcional dos jogadores blaugranas nos instantes finais, que definiram o resultado.

Com o resultado, a equipe comandada por Manolo González, que vem realizando boa campanha, permanece na quinta posição e segue lutando por vaga nas competições europeias, somando 33 pontos em 18 partidas, com 10 vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 22 gols marcados e 19 sofridos.

Por outro lado, o time dirigido por Hansi Flick se mantém líder absoluto rumo ao bicampeonato, com 49 pontos em 19 jogos, obtidos com 16 vitórias, um empate e duas derrotas, com 53 gols feitos — melhor ataque do torneio — e 20 contra.

