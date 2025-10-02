O Brasil perdeu por 2 a 1 para Marrocos na noite de quarta-feira (1), em Santiago, complicando suas chances de classificação para a próxima fase do Mundial Sub-20. Para avançar, a Canarinho precisa vencer a Espanha e contar com uma derrota do México diante do líder africano. Em caso de empate contra os europeus, o Brasil dependerá da derrota mexicana e precisará superar a diferença nos critérios de desempate.

🟢🟡 Brasil 1x2 Marrocos 🔴🟢

Marrocos abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Othmane Maamma, após cruzamento pelo lado direito, acertou um belo voleio. Aos 30 minutos da segunda etapa, Gessime Yassine aproveitou um momento de colapso no meio-campo brazuca, roubou a bola e tocou para Yassir Zabiri, que finalizou cruzado, ampliando o marcador. O Brasil descontou com o capitão Iago, que converteu cobrança de pênalti com firmeza. Apesar da pressão nos minutos finais, a equipe nacional não conseguiu empatar. Confira os melhores momentos da partida:

A situação do Brasil no Grupo C torna-se delicada após o resultado no Estádio Nacional de Santiago, que deixa a equipe em terceiro lugar, com um ponto, empatada com a Espanha. Marrocos, líder com seis pontos, já garantiu a classificação com uma rodada de antecedência. Antes do início da competição, o grupo era apontado como o mais forte da disputa. A Seleção acumula um ponto, conquistado no empate contra o México na primeira rodada.

Brasil e Espanha se enfrentam na terceira rodada, no sábado (4), às 17h (de Brasília), em duelo decisivo para ambas as seleções. No mesmo horário, o México, segundo colocado com dois pontos, encara Marrocos. Caso vença, a Amarelinha precisará torcer por um tropeço mexicano para avançar em segundo lugar no grupo. Se o México manter a segunda posição, a Seleção ainda pode se classificar como uma das quatro melhores terceiras colocadas, em formato idêntico ao aplicado na Copa América profissional.

Tabela do Mundial sub-20 🏆

Grupo A

Pos Time P J V E D GP GC SG % 1 Japão 0 2 2 0 0 4 0 4 100 2 Nova Zelândia 1 2 1 0 1 3 3 0 50 3 Chile 1 2 1 0 1 2 3 -1 50 4 Egito 0 2 0 0 2 1 4 -3 0

Grupo B

Pos Time P J V E D GP GC SG % 1 Paraguai 0 2 1 1 0 3 2 1 66 2 Ucrânia 1 2 1 1 0 3 2 1 66 3 Panamá 0 2 0 1 1 3 4 -1 16 4 Coreia do Sul 0 2 0 1 1 1 2 -1 16

Grupo C

Pos Time P J V E D GP GC SG % 1 Marrocos 0 2 2 0 0 4 1 3 100 2 México 0 2 0 2 0 4 4 0 33 3 Brasil 1 2 0 1 1 3 4 -1 16 4 Espanha 0 2 0 1 1 2 4 -2 16

Grupo D

Pos Time P J V E D GP GC SG % 1 Argentina 0 2 2 0 0 7 2 5 100 2 Itália 0 2 1 1 0 3 2 1 66 3 Cuba 1 2 0 1 1 3 5 -2 16 4 Austrália 1 2 0 0 2 1 5 -4 0

Grupo E

Pos Time P J V E D GP GC SG % 1 Estados Unidos 0 1 1 0 0 9 1 8 100 2 França 0 1 1 0 0 2 1 1 100 3 África do Sul 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Nova Caledônia 0 1 0 0 1 1 9 -8 0

Grupo F

Pos Time P J V E D GP GC SG % 1 Colômbia 0 1 1 0 0 1 0 1 100 2 Noruega 0 1 1 0 0 1 0 1 100 3 Arábia Saudita 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Nigéria 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Copa do Mundo sub-20 🌍

O torneio reúne 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro equipes cada. Avançam às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados na classificação geral. Caso avance para a próxima fase, o Brasil poderá enfrentar seleções do Grupo D — formado por Argentina, Cuba, Itália e Austrália — nas oitavas de final do Mundial Sub-20.

Pentacampeão da competição, a Seleção não conquista o título desde 2011, quando venceu Portugal na final, com um hat-trick de Oscar, em edição realizada na Colômbia. O atual campeão é o Uruguai, que, no entanto, não se classificou para a edição de 2025.

