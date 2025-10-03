menu hamburguer
Onde Assistir

Espanha x Brasil: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial Sub-20

Duelo decisivo vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da categoria

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
17:05
Onde Assistir Espanha x Brasil
imagem cameraEspanha x Brasil fazem duelo decisivo pela Copa do Mundo Sub-20 (Arte: Lance!)
Espanha e Brasil fazem neste sábado um duelo de desesperados pela 3ª rodada da Copa do Mundo Sub-20. Com apenas um ponto no Grupo C, as duas seleções estão fora da zona de classificação direta às oitavas de final do Mundial, que acontece no Chile. A partida começa a partir das 17h (de Brasília).

Ficha do jogo

Escudo Espanha
ESP
escudo brasil cbf seleção brasileira
BRA
3ª Rodada
Mundial Sub-20
Data e Hora
Sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)
Árbitro
Joe Dickerson (EUA)
Onde assistir
SporTV

Pelo regulamento da competição, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem a vaga na próxima fase. Com seis pontos, o Marrocos já está classificado em primeiro na chave. Com dois, o México garante a segunda colocação se superar os marroquinos.

É nesse contexto que Espanha e Brasil se enfrentam no Estádio Nacional do Chile. Quem vencer muito provavelmente se classifica pelo menos com um dos quatro melhores terceiros colocados. Um empate fará a Seleção de Ramon Menezes depender de resultados paralelos para avançar de fase (nesse caso, sem vencer nenhum jogo). Uma derrota elimina o Brasil.

Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-20
Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Nelson Terme)

Tudo sobre o jogo Espanha x Brasil, pelo Mundial Sub-20 (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA X BRASIL
Copa do Mundo Sub-20 - Grupo C - 3ª Rodada

📆 Data e horário: Sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e CazéTV (streaming);
🟨 Árbitro: Joe Dickerson (EUA).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Paco Gallardo)
Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca e Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza e Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo.

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)
Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho e Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi.

