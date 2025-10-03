Espanha x Brasil: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial Sub-20
Duelo decisivo vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da categoria
Espanha e Brasil fazem neste sábado um duelo de desesperados pela 3ª rodada da Copa do Mundo Sub-20. Com apenas um ponto no Grupo C, as duas seleções estão fora da zona de classificação direta às oitavas de final do Mundial, que acontece no Chile. A partida começa a partir das 17h (de Brasília).
Pelo regulamento da competição, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem a vaga na próxima fase. Com seis pontos, o Marrocos já está classificado em primeiro na chave. Com dois, o México garante a segunda colocação se superar os marroquinos.
É nesse contexto que Espanha e Brasil se enfrentam no Estádio Nacional do Chile. Quem vencer muito provavelmente se classifica pelo menos com um dos quatro melhores terceiros colocados. Um empate fará a Seleção de Ramon Menezes depender de resultados paralelos para avançar de fase (nesse caso, sem vencer nenhum jogo). Uma derrota elimina o Brasil.
Tudo sobre o jogo Espanha x Brasil, pelo Mundial Sub-20 (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
ESPANHA X BRASIL
Copa do Mundo Sub-20 - Grupo C - 3ª Rodada
📆 Data e horário: Sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e CazéTV (streaming);
🟨 Árbitro: Joe Dickerson (EUA).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ESPANHA (Técnico: Paco Gallardo)
Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca e Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza e Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo.
BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)
Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho e Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi.
