O Athletico rescindiu o contrato do volante Élan Ricardo, 21 anos, nesta semana. O jogador colombiano estava emprestado pelo Besiktas, da Turquia.

Élan Ricardo tinha vínculo com o Furacão até junho, com opção de compra de 5 milhões de euros (R$ 31,4 milhões, na cotação atual). A diretoria rubro-negra decidiu liberá-lo antes do fim do acordo para ser emprestado ao Deportes Tolima-COL.

Pelo Athletico, o volante esteve em campo por apenas 46 minutos. O jogador jogou 45 minutos na ida e um minuto na volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

Sem espaço com o técnico Odair Hellmann, Élan Ricardo foi 'rebaixado' para o time Sub-20 para a disputa da Taça FPF. Sob comando de João Correia, ele fez apenas dois jogos, ambos como titular, com 147 minutos jogados.

A contratação do meio-campista foi uma indicação do então head scout, Odair Dal Molin, que tinha acabado de chegar e já saiu do Athletico para trabalhar no Criciúma. Em janeiro do ano passado, o dirigente também tentou levar o meio-campista para a Ilha do Retiro.

Na posição, Élan Ricardo teve a concorrência de Zapelli, Felipinho, Raul, Patrick, Dudu, João Cruz, Giuliano e Diogo Riquelme. Para 2026, Patrick não renovou, enquanto Raul e Giuliano devem sair. A diretoria contratou Jadson e Juan Portilla para a posição.

Carreira de Élan Ricardo, ex-Athletico

Após sair do Athletico, Élan Ricardo será novamente emprestado pelo Besiktas. Foto: Divulgação/Besiktas

Criado e revelado pelo La Equidad, da Colômbia, Élan Ricardo estreou profissionalmente em 2022 e se destacou no ano passado, com oito gols e três assistências em 42 partidas. Ao todo, foram 49 jogos pelo clube colombiano, com nove gols e três passes decisivos.

Em fevereiro de 2024, o Besiktas-TUR pagou cerca de R$ 12 milhões pela transação. Na Turquia, contudo, ele não entrou em campo nenhuma vez e estava sem espaço com o técnico noruguês Ole Gunnar Solskjær.

Antes de chegar ao Athletico, por empréstimo, Élan Ricardo só tinha atuado em 8 de fevereiro, diante do Millonarios, pelo Campeonato Colombiano. Agora, ele retorna ao país natal para jogar no Deportes Tolima.