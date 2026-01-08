Novela perto do fim! Zenit aceita oferta do Cruzeiro por Gerson

Depois de uma tarde intensa de negociações na última quarta-feira (7), o Cruzeiro está muito próximo de fechar a contratação do meio-campista Gerson. O Zenit, da Rússia, aceitou a última investida celeste e os trâmites devem seguir em breve.

A equipe mineira ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus.

Na última quarta-feira, membros da diretoria do Cruzeiro se reuniram com André Cury, Giuliano Bertolucci e Júnior Mendoza, intermediários na negociação. A informação do aceite do Zenit foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Negociações do Cruzeiro por Gerson

O interesse do Cruzeiro pelo volante começou ainda em meados de dezembro. Inicialmente, os russos queriam incluir o zagueiro Jonathan Jesus na negociação.

Entretanto, com a chegada de Tite, o envolvimento do defensor se tornou insustentável. O comandante gostou do que viu nos primeiros treinamentos e barrou a saída do atleta.

– Não estou sabendo, estou chegando agora. Tem uma proposta com o Jonathan Jesus inicialmente. Depois dessa conversa com o Gerson, vamos ver. Vou saber agora, parece que o professor gostou muito (do zagueiro) e a permanência é o mais razoável no momento – disse o empresário André Cury antes de entrar na Toca da Raposa II.

André Cury, intermediário nas negociações entre Cruzeiro e Zenit por Gerson (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Com isso, as tratativas se arrastaram, com os mineiros tentando chegar a um denominador comum, o que aconteceu na última quarta-feira.

Tite projetou uma possível contratação de Gerson

O técnico Tite já tem planos para uma possível chegada de Gerson ao Cruzeiro. Durante a apresentação oficial nesta quarta-feira (7), o novo comandante do clube detalhou como pretende usar o meio-campista em seu esquema tático, embora o Zenit esteja dificultando as tratativas para a transferência ainda neste mercado da bola.

– Quando colocamos o nome do jogador, não é o técnico. O que buscamos em uma equipe equilibrada. Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o quinto ataque. Tem um jogador que pode contribuir na articulação, o Gerson tem essa capacidade. Joga em duas, três funções: externo/meia, meia central, segundo médio como jogou na Seleção. Uma versatilidade muito grande – explicou o treinador.