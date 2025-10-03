Grupo do Brasil no Mundial sub-20 é o mais valioso da competição; confira
O grupo possui 3 equipes das 5 mais valiosas da competição
Atualmente vivendo uma fase ruim, a Seleção Brasileira sub-20 está no Chile para disputar a Copa do Mundo da categoria. Confira o levantamento do Lance! e veja quanto vale o grupo comandado pelo técnico Ramon Menezes e quais são os jogadores mais valorizados de cada equipe.
O Grupo C da Copa do Mundo sub-20 é o grupo que possui o maior valor de mercado da competição. Composto por Brasil, Espanha, Marrocos e México, a chave completa vale 145,41 milhões de euros (cerca de R$ 890 milhões).
Após empatar com o México pela primeira rodada do torneio e perder para Marrocos na segunda, o Brasil precisa vencer os espanhóis e torcer para os mexicanos empatarem ou perderem.
No ranking dos elencos mais valiosos do torneio, a Espanha ocupa a segunda colocação, atrás apenas da Argentina. Em terceiro, está o Brasil, em quarto o México. A seleção marroquina fica com o décimo plantel mais caro.
Confira o valor de cada elenco do Grupo C:
- Espanha Sub-20 – 56,50 milhões de euros (R$ 356 milhões)
- Brasil Sub-20 – 40,90 milhões de euros (R$ 258 milhões)
- México Sub-20 – 35,20 milhões de euros (R$ 222,8 milhões)
- Marrocos Sub-20 – 8,85 milhões de euros (R$ 55,8 milhões)
Veja também os cinco jogadores mais valiosos de cada equipe:
Espanha:
- Jan Virgili – RCD Mallorca – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Pablo García – Real Betis Balompié – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Rodrigo Mendoza – Elche CF – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
- Joel Roca – Girona FC – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Adrián Liso – Getafe CF – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
Brasil:
- Pedro – Zenit São Petersburgo – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
- Deivid Washington – Chelsea FC U21 – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
- Luighi – SE Palmeiras – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Wesley – Al-Nassr FC – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
- Gustavo Prado – SC Internacional – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
México:
- Obed Vargas – Seattle Sounders FC – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
- Elías Montiel – CF Pachuca – 5,50 milhões de euros (R$ 34,7 milhões)
- Gilberto Mora – Club Tijuana – 4,50 milhões de euros (R$ 28,4 milhões)
- Iker Fimbres – CF Monterrey – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
- Hugo Camberos – Deportivo Guadalajara – 2,50 milhões de euros (R$ 15,7 milhões)
Marrocos:
- Ali Maamar – RSC Anderlecht – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
- Gessime Yassine – USL Dunkerque – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
- Othmane Maamma – FC Watford – 600 mil euros (R$ 3,78 milhões)
- Yassir Zabiri – FC Famalicão – 600 mil euros (R$ 3,78 milhões)
- Ismaël Baouf – SC Cambuur Leeuwarden – 500 mil euros (R$ 3,15 milhões)
