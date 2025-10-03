menu hamburguer
Lance! Biz

Grupo do Brasil no Mundial sub-20 é o mais valioso da competição; confira

O grupo possui 3 equipes das 5 mais valiosas da competição

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 03/10/2025
18:32
Pedrinho em ação pela Selecao Brasileira sub-20 (foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraPedrinho em ação pela Selecao Brasileira sub-20 (foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Atualmente vivendo uma fase ruim, a Seleção Brasileira sub-20 está no Chile para disputar a Copa do Mundo da categoria. Confira o levantamento do Lance! e veja quanto vale o grupo comandado pelo técnico Ramon Menezes e quais são os jogadores mais valorizados de cada equipe.

O Grupo C da Copa do Mundo sub-20 é o grupo que possui o maior valor de mercado da competição. Composto por Brasil, Espanha, Marrocos e México, a chave completa vale 145,41 milhões de euros (cerca de R$ 890 milhões).

Após empatar com o México pela primeira rodada do torneio e perder para Marrocos na segunda, o Brasil precisa vencer os espanhóis e torcer para os mexicanos empatarem ou perderem.

No ranking dos elencos mais valiosos do torneio, a Espanha ocupa a segunda colocação, atrás apenas da Argentina. Em terceiro, está o Brasil, em quarto o México. A seleção marroquina fica com o décimo plantel mais caro.

Seleção Brasileira sub-20 treina em Puerto Cabello para o Sul-Americano (foto: Rafael Ribeiro/CBF) Argentina
Seleção Brasileira sub-20 treina em Puerto Cabello para o Sul-Americano (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira o valor de cada elenco do Grupo C:

  1. Espanha Sub-20 – 56,50 milhões de euros (R$ 356 milhões)
  2. Brasil Sub-20 – 40,90 milhões de euros (R$ 258 milhões)
  3. México Sub-20 – 35,20 milhões de euros (R$ 222,8 milhões)
  4. Marrocos Sub-20 – 8,85 milhões de euros (R$ 55,8 milhões)

Veja também os cinco jogadores mais valiosos de cada equipe:

Espanha:

  1. Jan Virgili – RCD Mallorca – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  2. Pablo García – Real Betis Balompié – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  3. Rodrigo Mendoza – Elche CF – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
  4. Joel Roca – Girona FC – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  5. Adrián Liso – Getafe CF – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)

Brasil:

  1. Pedro – Zenit São Petersburgo – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
  2. Deivid Washington – Chelsea FC U21 – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
  3. Luighi – SE Palmeiras – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  4. Wesley – Al-Nassr FC – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
  5. Gustavo Prado – SC Internacional – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)

México:

  1. Obed Vargas – Seattle Sounders FC – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  2. Elías Montiel – CF Pachuca – 5,50 milhões de euros (R$ 34,7 milhões)
  3. Gilberto Mora – Club Tijuana – 4,50 milhões de euros (R$ 28,4 milhões)
  4. Iker Fimbres – CF Monterrey – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
  5. Hugo Camberos – Deportivo Guadalajara – 2,50 milhões de euros (R$ 15,7 milhões)

Marrocos:

  1. Ali Maamar – RSC Anderlecht – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
  2. Gessime Yassine – USL Dunkerque – 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões)
  3. Othmane Maamma – FC Watford – 600 mil euros (R$ 3,78 milhões)
  4. Yassir Zabiri – FC Famalicão – 600 mil euros (R$ 3,78 milhões)
  5. Ismaël Baouf – SC Cambuur Leeuwarden – 500 mil euros (R$ 3,15 milhões)

