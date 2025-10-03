Atualmente vivendo uma fase ruim, a Seleção Brasileira sub-20 está no Chile para disputar a Copa do Mundo da categoria. Confira o levantamento do Lance! e veja quanto vale o grupo comandado pelo técnico Ramon Menezes e quais são os jogadores mais valorizados de cada equipe.

continua após a publicidade

O Grupo C da Copa do Mundo sub-20 é o grupo que possui o maior valor de mercado da competição. Composto por Brasil, Espanha, Marrocos e México, a chave completa vale 145,41 milhões de euros (cerca de R$ 890 milhões).

Após empatar com o México pela primeira rodada do torneio e perder para Marrocos na segunda, o Brasil precisa vencer os espanhóis e torcer para os mexicanos empatarem ou perderem.

continua após a publicidade

No ranking dos elencos mais valiosos do torneio, a Espanha ocupa a segunda colocação, atrás apenas da Argentina. Em terceiro, está o Brasil, em quarto o México. A seleção marroquina fica com o décimo plantel mais caro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção Brasileira sub-20 treina em Puerto Cabello para o Sul-Americano (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira o valor de cada elenco do Grupo C:

Espanha Sub-20 – 56,50 milhões de euros (R$ 356 milhões) Brasil Sub-20 – 40,90 milhões de euros (R$ 258 milhões) México Sub-20 – 35,20 milhões de euros (R$ 222,8 milhões) Marrocos Sub-20 – 8,85 milhões de euros (R$ 55,8 milhões)

Veja também os cinco jogadores mais valiosos de cada equipe:

Espanha:

Jan Virgili – RCD Mallorca – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) Pablo García – Real Betis Balompié – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) Rodrigo Mendoza – Elche CF – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões) Joel Roca – Girona FC – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Adrián Liso – Getafe CF – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)

Brasil:

Pedro – Zenit São Petersburgo – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões) Deivid Washington – Chelsea FC U21 – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões) Luighi – SE Palmeiras – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Wesley – Al-Nassr FC – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) Gustavo Prado – SC Internacional – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)

México:

Obed Vargas – Seattle Sounders FC – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) Elías Montiel – CF Pachuca – 5,50 milhões de euros (R$ 34,7 milhões) Gilberto Mora – Club Tijuana – 4,50 milhões de euros (R$ 28,4 milhões) Iker Fimbres – CF Monterrey – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) Hugo Camberos – Deportivo Guadalajara – 2,50 milhões de euros (R$ 15,7 milhões)

Marrocos: