Gestores de clubes brasileiros comentaram a decisão da CBF de suspender todas as competições nacionais, masculinas e femininas, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, durante a realização da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil. O movimento tem como objetivo concentrar atenção no torneio e valorizar a modalidade no país.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A decisão visa concentrar atenção da mídia, torcedores e clubes no torneio, garantindo que a modalidade ganhe destaque e visibilidade máximos.

— Uma competição desse nível em nosso país precisa de destaque. A pausa ajuda a fomentar o futebol feminino, lotar estádios e dar o reconhecimento que a Copa do Mundo merece — afirmou Renata Armiliato, coordenadora de futebol feminino do Juventude. Luiza Parreiras, gerente do Internacional, acrescentou.

continua após a publicidade

— É uma conquista e uma ação essencial, já que os jogos da Copa do Mundo serão prioridade para transmissões e público nos estádios — disse ela. Thais Picarte, coordenadora do Santos, também comentou a medida.

— O foco exclusivo nos jogos ajuda na propagação, fidelização de novos fãs e na chegada da informação ao maior número de pessoas possível — opinou Picarte, que também é ex-jogadora.

continua após a publicidade

➡️ Libertadores Feminina: veja resultados de hoje e próximos jogos

Meio esportivo reconhece importância

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, a paralisação simboliza equidade.

— Vivemos um momento de oportunidades e tratamento igualitário entre homens e mulheres, e faz todo sentido o movimento da CBF — opinou. Já Alexandre Vasconcellos, da Flashscore, reforça o impacto da decisão para o mercado esportivo.

— Mesmo com os desgastes de calendário, é acertada a medida. O interesse pelo futebol feminino aponta para um caminho de crescimento e consolidação da modalidade como produto de entretenimento — analisou.

Copa do Mundo no Brasil

A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.

Formato

Fase de grupos : 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam

: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final

Número de partidas