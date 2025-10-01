Brasil sofre gol à la Bebeto e perde para o Marrocos no Mundial sub-20; veja

A Seleção Brasileira se complicou no Mundial sub-20. Nesta quarta-feira (1), o Brasil foi derrotado por Marrocos por 2 a 1, em Santiago, e viu a classificação para a próxima fase do torneio ficar mais difícil. Os africanos marcaram os dois gols do triunfo foram marcados no segundo tempo, com Othmane Maamma, que acertou um belo voleio no melhor estilo Bebeto, e Zabiri. Yago, de pênalti, descontou para equipe nacional.

Na última rodada da fase de grupos, o Brasil precisa vencer a Espanha e torcer por um tropeço do México para conquistar a classificação às oitavas de final do Mundial sub-20. As duas partidas acontecerão no próximo sábado, às 17h (de Brasília).

Sob o comando de Ramon Menezes, a Seleção Brasileira principal também foi derrotada por Marrocos. Na ocasião, o time canarinho perdeu por 2 a 1, em partida disputada em Tânger, no país africano. Naquela partida, o atacante Rony, hoje no Atlético-MG, foi titular da equipe.

Marrocos abriu o placar aos 14 minutos. Após cruzamento da direita, Othmane Maamma acertou um belo voleiro, a bola desviou em Iago e tirou o goleiro brasileiro da jogada. Aos 30, Yassine aproveitou bobeada do meio de campo da Seleção, roubou a bola e tocou para Zabiri dentro da área. O jogador bateu cruzado e ampliou para os africanos: 2 a 0.

O segundo gol desarticulou o Brasil. Os pouco mais de 8.500 torcedores presente no Estádio Nacional ainda gritaram "olé" enquanto os marroquinos tocavam bola na etapa final.

O Brasil ainda diminuiu o marcador com o zagueiro Iago. Em cobrança de pênalti, o defensor e capitão da Seleção bateu firme e diminuiu. A equipe nacional ainda pressionou em busca do empate, mas não conseguiu chegar à igualdade no marcador.

