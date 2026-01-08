CBF anuncia venda de ingressos para amistosos do Brasil com França e Croácia

A CBF anunciou nesta quinta-feira (8) que os ingressos para os dois últimos amistosos do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026 começarão a ser vendidos na próxima terça-feira (13). Em março, a Seleção de Carlo Ancelotti irá encarar a França e a Croácia. As duas partidas serão realizadas nos Estados Unidos.

Os ingressos serão comercializados pela plataforma Ticketmaster, mas já é possível se cadastrar para ter acesso à pré-venda em RoadTo26.com. Os valores dos bilhetes não foram informados.

O confronto com a França, atual vice-campeã Mundial e terceira colocada no ranking da Fifa, está marcado para 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston. O jogo acontece às 16h locais (17h em Brasília).

O local é a casa do New England Revolution, da MLS. O estádio tem capacidade para 64.628 pessoas e vai sediar sete partidas da Copa do Mundo, incluindo uma das quartas de final.

Cinco dias depois do jogo com os franceses, em 31 de março, o Brasil terá pela frente a Croácia, algoz da Seleção na Copa do Mundo do Catar. A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 20h locais (21h em Brasília).

Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, o estádio recebeu um jogo da Seleção no atual ciclo para este Mundial: foi no amistoso entre Brasil e Estados Unidos, preparatório para a Copa América daquele ano. O jogo acabou empatado por 1 a 1.

Amistosos do Brasil com França e Croácia serão 1º retrato da Seleção na Copa

Os jogos do Brasil com França e Croácia na Data Fifa de março serão os últimos antes de Carlo Ancelotti anunciar os convocados para a Copa do Mundo. E, segundo o próprio treinador, o grupo que irá para os amistosos será "muito próximo" daquele que ele pretende levar ao Mundial.