Seleção Brasileira

CBF anuncia venda de ingressos para amistosos do Brasil com França e Croácia

Serão os últimos jogos antes de Carlo Ancelotti convocar a Seleção para a Copa

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/01/2026
13:10
Seleção Brasileira já está garantida como cabeça de chave no sorteio da Copa do Mundo
imagem cameraSeleção Brasileira fará dois amistosos antes da convocação final já no país da Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A CBF anunciou nesta quinta-feira (8) que os ingressos para os dois últimos amistosos do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026 começarão a ser vendidos na próxima terça-feira (13). Em março, a Seleção de Carlo Ancelotti irá encarar a França e a Croácia. As duas partidas serão realizadas nos Estados Unidos.

Relacionadas

➡️Diferente da Rússia, ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela não terá reflexo na Copa do Mundo

Os ingressos serão comercializados pela plataforma Ticketmaster, mas já é possível se cadastrar para ter acesso à pré-venda em RoadTo26.com. Os valores dos bilhetes não foram informados.

O confronto com a França, atual vice-campeã Mundial e terceira colocada no ranking da Fifa, está marcado para 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston. O jogo acontece às 16h locais (17h em Brasília).

O local é a casa do New England Revolution, da MLS. O estádio tem capacidade para 64.628 pessoas e vai sediar sete partidas da Copa do Mundo, incluindo uma das quartas de final.

Cinco dias depois do jogo com os franceses, em 31 de março, o Brasil terá pela frente a Croácia, algoz da Seleção na Copa do Mundo do Catar. A partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 20h locais (21h em Brasília).

Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, o estádio recebeu um jogo da Seleção no atual ciclo para este Mundial: foi no amistoso entre Brasil e Estados Unidos, preparatório para a Copa América daquele ano. O jogo acabou empatado por 1 a 1.

➡️Adquira ingressos para a Copa do Mundo

Amistosos do Brasil com França e Croácia serão 1º retrato da Seleção na Copa

Os jogos do Brasil com França e Croácia na Data Fifa de março serão os últimos antes de Carlo Ancelotti anunciar os convocados para a Copa do Mundo. E, segundo o próprio treinador, o grupo que irá para os amistosos será "muito próximo" daquele que ele pretende levar ao Mundial.

Seleção Brasileira caiu no grupo C da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Retrato do Brasil da Copa será conhecido nos amistosos com França e Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

