Ex-Botafogo, David Sousa busca manter invencibilidade contra o Benfica
Zagueiro do Casa Pia empatou os dois jogos contra as Águias na última temporada
O Casa Pia recebe o Benfica nesta segunda-feira (17), pela segunda rodada do Campeonato Português, em um reencontro conhecido para o zagueiro David Sousa. Formado nas categorias de base do Botafogo, o defensor inicia sua segunda temporada no futebol português e ainda não perdeu para as Águias desde que chegou ao país.
Na temporada passada, Casa Pia e Benfica se enfrentaram duas vezes, com Sousa em campo nos dois jogos. O time de Lisboa conseguiu somar pontos em ambos os confrontos, com dois empates.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Retrospecto de David Sousa contra o Benfica
O primeiro encontro aconteceu no Estádio da Luz, pelo primeiro turno do campeonato, e terminou empatado em 2 a 2. No segundo turno, as equipes voltaram a ficar no empate, desta vez por 1 a 1, no Estádio Municipal de Rio Maior.
Com o retrospecto de dois empates, David Sousa reconhece a dificuldade de enfrentar novamente o Benfica, mas vê a possibilidade de o Casa Pia conquistar um resultado importante jogando em casa.
— Com certeza vai ser um jogo muito difícil, o Benfica é uma grande equipe e vai nos trazer grandes dificuldades. Na temporada passada enfrentamos eles duas vezes e graças a Deus conseguimos somar pontos nos dois jogos, algo que é muito difícil de acontecer. Esperamos desempenhar um grande futebol e jogando dentro de casa quem sabe conquistar uma vitória que seria importante demais para a gente nesse início de campeonato — disse David.
Segunda temporada no Casa Pia
David Sousa também começa um novo ciclo pelo Casa Pia depois de uma primeira temporada marcada pela participação frequente em diferentes fundamentos defensivos. O zagueiro terminou o último campeonato entre os líderes da equipe em desarmes, cortes, interceptações e passes longos certos.
O desempenho ajudou o clube a cumprir o objetivo de permanecer na primeira divisão portuguesa. Agora, o defensor projeta uma campanha diferente, com a possibilidade de o Casa Pia buscar uma posição mais alta na tabela.
— Fizemos uma pré-temporada muito boa, conseguimos treinar bastante e chegamos bem preparados. A liga é muito forte, temos grandes adversários, equipes bem qualificadas. Na última competição alcançamos o objetivo que era manter o time na primeira divisão — afirmou o zagueiro.
— Agora temos o pensamento de quem sabe poder alcançar algo a mais, quem sabe brigar um pouco mais na parte de cima da tabela e vamos começar isso nesse jogo contra o Benfica — completou.
O confronto desta segunda-feira será o primeiro encontro entre David Sousa e Benfica na nova temporada. Depois de dois empates nos duelos anteriores, o zagueiro terá novamente pela frente um dos principais times do futebol português, desta vez pela segunda rodada do campeonato.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Juventus faz última oferta por Dibu Martínez, diz jornalHá 2 minutos
Futebol Internacional
Medalhão do Arsenal exalta Bruno Guimarães após título: 'Incrível'Há 1 hora
Futebol Internacional
Real Madrid e Barcelona vencem em amistosos na reta final da pré-temporadaHá 1 hora
Fora de Campo
Gol de reforço do Real Madrid vira recado a Endrick: 'Difícil'Há 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Palmeiras vive fase artilheira e marca pelo segundo jogo seguido na MLSHá 1 hora
Fora de Campo
Atitude de Mbappé em amistoso do Real Madrid viraliza: 'Sem necessidade'Há 2 horas
Mais LANCE!