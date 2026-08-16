Ex-Botafogo, David Sousa busca manter invencibilidade contra o Benfica Zagueiro do Casa Pia empatou os dois jogos contra as Águias na última temporada

O Casa Pia recebe o Benfica nesta segunda-feira (17), pela segunda rodada do Campeonato Português, em um reencontro conhecido para o zagueiro David Sousa. Formado nas categorias de base do Botafogo, o defensor inicia sua segunda temporada no futebol português e ainda não perdeu para as Águias desde que chegou ao país.

Na temporada passada, Casa Pia e Benfica se enfrentaram duas vezes, com Sousa em campo nos dois jogos. O time de Lisboa conseguiu somar pontos em ambos os confrontos, com dois empates.

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Retrospecto de David Sousa contra o Benfica

O primeiro encontro aconteceu no Estádio da Luz, pelo primeiro turno do campeonato, e terminou empatado em 2 a 2. No segundo turno, as equipes voltaram a ficar no empate, desta vez por 1 a 1, no Estádio Municipal de Rio Maior.

Com o retrospecto de dois empates, David Sousa reconhece a dificuldade de enfrentar novamente o Benfica, mas vê a possibilidade de o Casa Pia conquistar um resultado importante jogando em casa.

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— Com certeza vai ser um jogo muito difícil, o Benfica é uma grande equipe e vai nos trazer grandes dificuldades. Na temporada passada enfrentamos eles duas vezes e graças a Deus conseguimos somar pontos nos dois jogos, algo que é muito difícil de acontecer. Esperamos desempenhar um grande futebol e jogando dentro de casa quem sabe conquistar uma vitória que seria importante demais para a gente nesse início de campeonato — disse David.

Segunda temporada no Casa Pia

David Sousa também começa um novo ciclo pelo Casa Pia depois de uma primeira temporada marcada pela participação frequente em diferentes fundamentos defensivos. O zagueiro terminou o último campeonato entre os líderes da equipe em desarmes, cortes, interceptações e passes longos certos.

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O desempenho ajudou o clube a cumprir o objetivo de permanecer na primeira divisão portuguesa. Agora, o defensor projeta uma campanha diferente, com a possibilidade de o Casa Pia buscar uma posição mais alta na tabela.

— Fizemos uma pré-temporada muito boa, conseguimos treinar bastante e chegamos bem preparados. A liga é muito forte, temos grandes adversários, equipes bem qualificadas. Na última competição alcançamos o objetivo que era manter o time na primeira divisão — afirmou o zagueiro.

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— Agora temos o pensamento de quem sabe poder alcançar algo a mais, quem sabe brigar um pouco mais na parte de cima da tabela e vamos começar isso nesse jogo contra o Benfica — completou.

O confronto desta segunda-feira será o primeiro encontro entre David Sousa e Benfica na nova temporada. Depois de dois empates nos duelos anteriores, o zagueiro terá novamente pela frente um dos principais times do futebol português, desta vez pela segunda rodada do campeonato.

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David Sousa em treinamento do Casa Pia (Foto: Facebook/Casa Pia)

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