Juventus faz última oferta por Dibu Martínez, diz jornal
Clube italiano avalia proposta de €7 milhões mais bônus pelo goleiro argentino
A Juventus aumentou a pressão para contratar Dibu Martínez, do Aston Villa. Segundo o jornal AS, o clube italiano apresentou uma nova proposta pelo goleiro argentino, com €7 milhões fixos e mais €3 milhões em bônus, enquanto a equipe inglesa mantém a pedida de €10 milhões para liberar o jogador.
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A negociação avançou nas últimas semanas, mas ainda encontra alguns obstáculos. Entre eles está a situação física do argentino, que convive com uma lesão no dedo anelar da mão direita desde a Copa do Mundo e ainda não teria se recuperado completamente.
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Lesão preocupa a Juventus
A idade também é considerada um fator na avaliação da Juventus. Aos 33 anos, Dibu Martínez é visto como um jogador experiente, mas a diretoria italiana não pretende fazer um investimento elevado em um goleiro veterano.
Além disso, a situação financeira do clube pesa nas negociações. A Juventus atravessa um período de maior cautela nos gastos depois de temporadas abaixo das expectativas esportivas e de problemas administrativos.
Por isso, a possibilidade de desembolsar €10 milhões pelo argentino ainda é analisada internamente. A proposta de €7 milhões fixos, com outros €3 milhões condicionados a bônus, aparece como uma tentativa de chegar ao valor desejado pelo Aston Villa sem assumir todo o custo imediatamente.
Aston Villa já busca substituto
Enquanto a negociação com a Juventus avança, Unai Emery já trabalha com uma alternativa para o gol do Aston Villa. O escolhido é Zion Suzuki, goleiro japonês que aparece como prioridade para assumir a posição na próxima temporada.
A busca por Suzuki está relacionada ao impasse nas negociações envolvendo o jogador e o PSG. Caso a contratação seja concretizada, o japonês será a principal opção de Emery para a posição.
Marco Bizot, de 35 anos, seguirá como reserva imediato. O goleiro participou da pré-temporada e agradou à comissão técnica.
Com a temporada da Premier League próxima do início, a definição sobre o futuro de Dibu Martínez deve acontecer nos próximos dias. A Juventus tenta chegar a um acordo com o Aston Villa, enquanto Emery já se prepara para uma possível saída do argentino.
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