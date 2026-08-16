Cristiano Ronaldo mira os 1000 gols em reta final da carreira no futebol Jogador está a 24 gols de alcançar a marca histórica

Cristiano Ronaldo está a 24 gols de alcançar os 1000 gols oficiais na carreira, marca que pode transformar a reta final de sua trajetória em um dos capítulos mais simbólicos de sua carreira. Aos 41 anos, o português soma 976 gols em 1.330 partidas e continua atuando pelo Al-Nassr, enquanto também defende a seleção de Portugal. A proximidade do número histórico ganhou ainda mais importância depois de o próprio atacante admitir que a temporada 2026/27 pode ser sua última no futebol profissional.

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A marca dos 1000 gols ganha um peso ainda maior porque pode ser alcançada justamente nos últimos capítulos da carreira de Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o português está a 24 tentos do número histórico e terá a temporada 2026/27 para tentar completar a contagem pelo Al-Nassr e pela seleção de Portugal.

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— Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular — afirmou Ronaldo à revista "Vogue".

O atacante não cravou uma data para pendurar as chuteiras, mas a declaração coloca a busca pelo milésimo em uma possível corrida contra o tempo. Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até julho de 2027, quando completará 42 anos, e pode ter justamente neste período a oportunidade de alcançar o feito que se tornou um dos principais objetivos da reta final de sua trajetória.

Como Cristiano Ronaldo chegou aos 976 gols

Os números ajudam a dimensionar a extensão da trajetória de Ronaldo. Dos 976 gols oficiais contabilizados, 450 foram marcados pelo Real Madrid, clube em que o português atingiu o auge de sua produção ofensiva e se tornou o maior artilheiro da história. Em 438 partidas pela equipe espanhola, o atacante construiu uma média próxima de um gol por jogo.

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A passagem pelo Manchester United também teve peso importante na contagem. Ronaldo marcou 145 vezes pelo clube inglês, enquanto balançou as redes 101 vezes pela Juventus. No Sporting, onde iniciou a carreira, foram cinco gols.

Já no Al-Nassr, Ronaldo soma 129 gols desde sua chegada ao futebol saudita. A passagem pelo clube representa uma parcela relevante da produção recente do português e será fundamental para a tentativa de alcançar o milésimo.

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Pela seleção portuguesa, são 146 gols. O número ajuda a explicar por que Ronaldo também construiu uma coleção de marcas internacionais durante a carreira. Ele não apenas se tornou o maior goleador da história de Portugal, como passou a acumular recordes relacionados às Copas do Mundo.

A contagem atual de 976 gols também considera a sequência construída na Copa de 2026. Ronaldo marcou duas vezes contra o Uzbequistão e voltou a balançar as redes diante da Croácia, pelas oitavas de final, quando converteu um pênalti.

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Copa do Mundo aumentou a contagem e a lista de recordes

O Mundial disputado em 2026 teve importância especial na trajetória de Ronaldo. O gol diante do Uzbequistão fez o português se tornar o primeiro jogador da história a marcar em seis edições consecutivas da Copa do Mundo.

A mesma competição também colocou Ronaldo no topo de outra lista. Com 11 gols em Mundiais, o atacante ultrapassou Eusébio, que tinha nove, e passou a ser o maior artilheiro de Portugal na história da competição.

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Contra a Croácia, Ronaldo alcançou mais uma marca. Ao disputar sua 26ª partida em Copas, ultrapassou o alemão Lothar Matthäus e passou a ocupar a segunda posição entre os jogadores com mais jogos no torneio, atrás apenas de Messi, que soma 29.

Naquele confronto, o português também estabeleceu uma marca relacionada à idade. Aos 41 anos e 147 dias, tornou-se o jogador mais velho a disputar uma partida de mata-mata em uma Copa do Mundo.

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A sequência de recordes reforça uma característica que acompanhou Ronaldo durante toda a carreira: a capacidade de transformar a própria longevidade em números históricos. A proximidade dos 1000 gols surge justamente como o próximo grande marco dessa trajetória.

O caminho até o milésimo

Para chegar aos 1000 gols, Ronaldo precisa marcar mais 24 vezes. O desafio, portanto, está diretamente ligado à capacidade de manter uma produção ofensiva alta durante a temporada 2026/27.

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O Al-Nassr será o principal cenário dessa busca. Depois das férias, o português voltou aos trabalhos com o clube saudita e acompanhou das arquibancadas a vitória por 3 a 0 sobre o Al Fateh na estreia da equipe no campeonato. Ronaldo não entrou em campo naquela partida.

Cristiano Ronaldo atuando pela Seleção Portuguesa (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

A temporada ainda reserva uma longa sequência de partidas para o atacante, mas a proximidade da marca torna cada gol parte de uma contagem regressiva. Aos 41 anos, Ronaldo já não está na fase da carreira em que os recordes são construídos a longo prazo: os 24 gols restantes podem representar o último grande objetivo estatístico de sua trajetória.

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O próprio português já havia colocado o legado como uma prioridade ao falar sobre a possibilidade de aposentadoria. Por isso, o milésimo gol pode ganhar um significado diferente dos demais números acumulados ao longo de sua carreira.

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