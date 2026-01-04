menu hamburguer
Europeus reagem à jogada de Vini Jr em Real Madrid x Betis: 'Humilhação'

Equipes se enfrentam por La Liga

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
13:38
Vini Jr em ação durante Real Madrid x Real Betis por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP)
imagem cameraVini Jr em ação durante Real Madrid x Real Betis por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP)
O atacante Vini Jr teve um lance que viralizou nas redes sociais durante o confronto entre Real Madrid e Real Betis. As equipes se enfrentam neste domingo (4), no Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada de La Liga.

➡️ Sem Mbappé, veja a escalação do Real Madrid em jogo de La Liga

O lance do brasileiro aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava seis minutos do primeiro tempo, quando Vini Jr arrancou pela esquerda e enfileirou adversários com dribles. O camisa sete só foi parado por um toque por trás dentro da área.

Em campo, a arbitragem não marcou a penalidade. O cenário incomodou os torcedores do clube merengue, que repercutiram o lance nas redes sociais. Veja abaixo:

Tradução: "Cada vez que vejo o pênalti, sinto mais vergonha; é uma humilhação para a competição".

Tradução: "Vinicius é abordado por trás e Hernández Hernández não marca pênalti Não é futebol, é La Liga".

Tradução: "É uma vergonha absoluta, é um escândalo".

Tradução: "Isso é pênalti. Vergonha absoluta"

Tradução: "Pênalti claro não marcado para o Real Madrid mais uma vez".

