Europeus se rendem a atuação de ex-Vasco na Premier League: 'Classe mundial'

Com um gol nos acréscimos do meia Enzo Fernández, o Chelsea arrancou o empate contra o Manchester City, pela 20ª rodada da Premier League, neste domingo (4). Após o clássico inglês, os torcedores dos Blues se renderam à atuação do brasileiro Andrey Santos, revelado pelo Vasco.

O meia de 21 anos entrou durante o intervalo, na vaga do jovem Estêvão, outra grande promessa brasileira que atua pelo Chelsea. Ao lado de Enzo Fernández, o brasileiro tomou conta do meio-campo durante a segunda etapa e foi bastante elogiado pelos torcedores europeus nas redes sociais. Confira abaixo.

Tradução: Andrey Santos é aquele jogador em quem sempre podemos confiar. Desempenho máximo.

Tradução: Opinião impopular: Andrey Santos pode se tornar um meio-campista de classe mundial se tiver mais tempo de jogo.

Tradução: Andrey Santos - Jogador incrível, aliás.

Tradução: Andrey Santos, você conquistou meu coração.

Tradução: Quando você tem um meio-campista de verdade como Andrey Santos, é isso que acontece.

Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola permaneceu na vice-liderança do Campeonato Inglês com 42 pontos, mas aumentou a distância para o Arsenal. Por outro lado, os Blues ocupam a quinta posição, com 31 pontos, e brigam por classificação em competições europeias.

Ex-Vasco voltou ao Chelsea nesta temporada

Depois de uma temporada mágica pelo Strasbourg, da França, Andrey Santos, ex-Vasco, viveu o melhor momento da carreira e voltou a atuar pelo Chelsea no Mundial de Clubes. Depois de ser comprado pelos Blues em 2023, ele chegou a ser emprestado duas vezes, mas voltou após grande exibição no futebol francês e começou a ser utilizado pelo ex-treinador, Enzo Maresca.

Cria do Vasco, o talento do volante chamou atenção da Europa em 2023, quando ele tinha apenas 18 anos. Andrey foi contratado pelo Chelsea naquele mesmo ano, quando o técnico ainda era Mauricio Pochettino. O jovem, porém, não conseguiu se encaixar no elenco e foi emprestado ao Nottingham Forest, mas também não engrenou.

A virada de chave veio quando o jogador revelado pelo Vasco foi transferido ao Strasbourg naquela mesma temporada 2023/2024. Ele ganhou mais sequência pela equipe francesa e pavimentou o caminho para a temporada seguinte.

