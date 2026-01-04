Endrick vira assunto durante Real Madrid x Betis: 'Era para ser'
Brasileiro deixou clube espanhol para jogar no Lyon
- Matéria
- Mais Notícias
Mesmo longe do Real Madrid, após acertar a chegada ao Lyon da França, o atacante Endrick virou assunto nas redes sociais durante um jogo do time espanhol. O fato aconteceu na vitória do clube merengue sobre o Real Betis por 5 a 1, no Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada de La Liga.
Europeus reagem à jogada de Vini Jr em Real Madrid x Betis: ‘Humilhação’
Fora de Campo
Sem Mbappé, veja a escalação do Real Madrid em jogo de La Liga
Futebol Internacional
Sem Mbappé, Real Madrid aposta em trio que venceu a Champions League
Futebol Internacional
➡️ Europeus reagem à jogada de Vini Jr em Real Madrid x Betis: 'Humilhação'
O fato aconteceu porque o espanhol Gonzalo Garcia marcou um hat-trick no confronto. O camisa 16 disputava posição com Endrick, quando o brasileiro ainda estava no Real Madrid.
Diante da atuação de gala do espanhol, alguns torcedores chamaram atenção para a ausência de Endrick no elenco merengue. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Futebol é um esporte cruel, mano, veja quem pega comida da boca do Endrick, cachorro".
Tradução: "Ótimo trabalho, Gonzalo! Sim ,, vamos lá! Endrick não está aqui, então agora ele é o nosso número 9".
Tradução: "Tem certeza que Madrid vai ligar para Endrick de volta? Esse garoto Gonzalo está aproveitando as oportunidades".
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Como foi Real Madrid x Real Betis?
Texto por: João Pedro Rodrigues
A partida começou com superioridade do Real Madrid, que, logo aos 20 minutos, abriu o placar. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, próximo da bandeirinha de escanteio, Rodrygo cruzou para área e Gonzalo García apareceu na segunda trave para cabecear e marcar pela primeira vez na competição. Logo na sequência, Antony teve a chance de empatar, mas finalizou para fora.
No decorrer da primeira etapa, o Real Madrid não conseguiu atacar com muito ímpeto. Além disso, viu o Betis se aproximar com perigo, em cobranças de escanteio e toques dentro da área merengue, que a defesa afastou.
Após o intervalo, o Betis teve chance clara com Cucho Hernández, mas o atacante colombiano não conseguiu finalizar e foi desarmado por Rüdiger. Na sequência da jogada, Federico Valverde lançou para Gonzalo García, que dominou de peito e, sem deixar a bola cair no chão, finalizou de fora da área para marcar golaço e ampliar a vantagem do Real Madrid na partida. Cinco minutos depois, em cobrança de escanteio de Rodrygo, Raúl Asencio apareceu livre na área e abriu 3 a 0 aos Merengues.
Aos 21 minutos, o Betis conseguiu diminuir a desvantagem com Cucho Hernández. O colombiano foi lançado por Aitor Ruibal, aproveitou falha de Asencio, driblou Courtois e marcou belo gol no Bernabéu. Com o gol, os Beticos se animaram e exigiram duas grandes defesas do goleiro belga, incluindo Antony, em finalização dentro da área.
Com o Real Madrid se estabilizando na defesa, a equipe voltou a ocupar mais ao ataque. Aos 37 minutos, Rüdiger lançou para Arda Güler, que dominou perto da linha de fundo e cruzou rasteiro para Gonzalo García. O atacante espanhol finalizou de letra e marcou seu terceiro gol no jogo, o quarto dos Merengues na partida. Já nos acréscimos, para dar números finais a partida, Fran Garcia pegou de primeira em cruzamento de Valverde para concretizar o 5 a 1.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias