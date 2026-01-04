Em jogo duro e decidido nos acréscimos, Manchester City e Chelsea empatam pela Premier League
Os gols da partida válida pela 20ª rodada foram marcados por Reijnders e Enzo Fernández
Com gol nos acréscimos, Manchester City e Chelsea por 1 a 1 neste domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League. A partida foi realizada às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Os gols da partida foram marcados por Reijnders e Enzo Fernández.
Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola permaneceu na vice-liderança do Campeonato Inglês com 42 pontos, mas aumentou a distância para o Arsenal. Por outro lado, os Blues ocupa a quinta posição, com 31 pontos, e brigam por classificação em competições europeias.
Como foi Manchester City x Chelsea?
Atuando em casa, o Manchester City criou as principais oportunidades da etapa inicial, e começou dando perigo ao Chelsea. Aos 20 minutos, Matheus Nunes puxou contra-ataque e encontrou Foden dentro da área, mas o meia finalizou para fora. O Chelsea tentou responder em contra-ataque aos 33 minutos, quando Enzo Fernández roubou a bola e lançou Estevão, mas a jogada foi interrompida por Rúben Dias, que recuperou a posse para o City.
Aos 36, Bernardo Silva avançou pela direita, passou por Gusto, trouxe para a perna esquerda e bateu colocado, novamente sem acertar o alvo. Pouco depois, Rodri lançou Haaland em profundidade, e o atacante finalizou para defesa de Jorgensen. Aos 40, o norueguês voltou a aparecer ao receber passe de Rodri dentro da área e acertar o travessão.
Depois de muita pressão, o City saiu em vantagem na reta final do primeiro tempo: Rodri acionou Cherki, que puxou o contra-ataque e tocou para Haaland. O camisa 9 fez o passe de calcanhar para Reijnders, que entrou na área e abriu o placar.
No segundo tempo, o Manchester City seguiu presente no último terço, enquanto o Chelsea buscou explorar os contra-ataques. Logo nos primeiros minutos, Enzo Fernández recuperou a bola no meio e acionou João Pedro, que abriu para Pedro Neto pela esquerda. O atacante avançou até a linha de fundo e cruzou buscando Palmer, mas Donnarumma se antecipou e ficou com a bola.
Em seguida, Enzo deixou Pedro Neto livre para finalizar, mas o camisa 7 chutou para fora, desperdiçando a oportunidade de empatar o jogo. O City voltou a pressionar aos 14 minutos, quando Bernardo Silva encontrou Reijnders livre pela esquerda. O meia cruzou para a área e Bernardo se preparava para finalizar, mas foi derrubado no lance.
Com o gol marcado ainda no primeiro tempo, o Manchester City tentou administrar a vantagem na etapa final e manteve maior presença no campo ofensivo, mas o Chelsea conseguiu reagir. Gusto avançou pela direita e cruzou rasteiro para a área. Delap não conseguiu finalizar, a bola sobrou para Enzo Fernández, que parou em duas tentativas em Donnarumma antes de marcar na terceira finalização, encerrando a partida em 1 a 1.
O que vem por aí?
O próximo desafio de ambos os times serão na quarta-feira (7), pela 21ª rodada da Premier League. O Manchester City recebe o Brighton, às 16h30 (de Brasília), enquanto o Chelsea visita o Fulham no clássico londrino.
