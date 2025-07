Especulado na pré-lista de Ancelotti, atacante do futebol holandês espera chance na Seleção

Vivendo o auge da sua carreira, o atacante Igor Paixão, do Feyenoord, da Holanda, tem se consolidado como um dos brasileiros mais regulares no futebol europeu. Aos 25 anos, o ex-Coritiba brilhou na temporada 2024/25, com mais de 30 participações diretas em gols pela equipe holandesa.

➡️Igor Paixão revela sonho de jogar no Flamengo ➡️Destaque no futebol holandês, Igor Paixão celebra melhor fase da carreira

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Igor não escondeu a motivação diante dos rumores de que seu nome teria sido incluído na pré-lista da última convocação da CBF, mesmo que o documento nunca seja divulgado oficialmente.

— A gente fica na expectativa de ser convocado, estar representando o meu país e dar alegria para minha família também. É um sonho que qualquer menino é vestir amarelinha. Mas eu fiquei tranquilo, acho que isso aí serve de motivação para mim — disse o atacante.

Melhor temporada da carreira

Desde que chegou ao Feyenoord, em 2022, Igor Paixão vem crescendo de forma consistente. Mas foi na última temporada que ele atingiu um novo nível de desempenho e visibilidade. Seus números expressivos e o papel decisivo em partidas importantes chamaram a atenção da imprensa europeia — e também da comissão técnica da Seleção.

— Eu mostrei a minha temporada, que foi uma das melhores. Então, claro, a gente sonha em ir para as grandes ligas e poder estar nessa seleção. Acho que para mim não é diferente, que eu possa um dia estar representando o meu país também — afirmou o jogador.

Igor Paixão em ação pelo Feyenoord, da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

De olho nas grandes ligas

Apesar do sucesso na Holanda, o atacante reconhece que uma mudança para uma liga de maior visibilidade pode ajudar na concretização do sonho de vestir a Amarelinha.

— Eu vejo (uma transferência como uma possibilidade de alcançar a Seleção mais rápido), sim. Mas deixo nas mãos de Deus. Meu foco é continuar jogando em alto nível. Ajudo meus empresários também, com a minha família, estamos conversando bastante. Entre nós, claro, tem muitos clubes interessados na minha contratação, mas eu estou tranquilo — explicou.

Apesar de não ter pressa para deixar o Feyenoord, Igor Paixão também revelou sua admiração por grandes clubes da Europa e indicou os destinos que mais o atraem:

— Gosto do Chelsea, do Barcelona e do Milan, são clubes que sempre admirei. É ficar tranquilo agora, esperar o que vai acontecer.