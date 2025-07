Fluminense e Al-Hilal se enfrentam em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta sexta-feira (4), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo de Globo, SporTV, DAZN e CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Depois de fazer história ao eliminar a Inter de Milão, o Tricolor vai em busca de mais uma conquista: a vaga na semifinal. Em uma partida de manual, Cano e Hércules garantiram o triunfo carioca no estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte.

O adversário será o Al Hilal, que despachou o Manchester City numa vitória por 4 a 3 recheada de gols brasileiros — dois de Marcos Leonardo, um de Malcolm e um de Koulibaly. Na fase de grupos, o time saudita passou na segunda colocação com dois empates e uma vitória: 1 a 1 com o Real Madrid, 0 a 0 com o Red Bull Salzburg e, por fim, 2 a 0 sobre o Pachuca.

Tudo sobre o jogo entre Fluminense e Al-Hilal pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Al-Hilal

Quartas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Sexta-feira, 04 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, DAZN e CazéTV

🟨 Arbitragem: Danny Makkelie (árbitro); Hessel Steegstra e Jan de Vries (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🟢🔴 Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Juan Freytes; Samuel Xavier, Nonato, Facundo Bernal, Martinelli e Gabriel Fuentes; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo).

🔵🔵 Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Yassine Bono; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Mohamed Kanno.

