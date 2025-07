Vivendo a melhor fase de sua carreira, Igor Paixão tem conquistado cada vez mais espaço no cenário europeu. Aos 25 anos, o atacante brasileiro do Feyenoord foi um dos grandes destaques da temporada 2024/25 na Eredivisie e na Champions League, com mais de 30 participações diretas em gols. Revelado pelo Coritiba, Paixão chegou à Europa em 2022 e hoje colhe os frutos da escolha que, segundo ele, envolveu família, empresários e a realização de um sonho antigo: jogar no futebol europeu.

— Foi uma escolha não só entre mim, minha família também, meus empresários também me ajudaram nessa ponte. Claro, também é uma liga muito diferente, mas o meu sonho é jogar na Europa, então eu já realizei esse sonho. Também jogar em grandes competições como Europa League e Champions League --- afirmou o jogador em entrevista exclusiva ao Lance!.

Mesmo brilhando na Holanda, Igor Paixão não esquece as origens. Nascido em Macapá, ele foi revelado pelo Coritiba, onde ganhou projeção nacional antes de ser vendido por cerca de 4,5 milhões de euros ao Feyenoord.

— Tenho um carinho enorme pelo Coritiba e pela torcida. Então acho que estou sempre torcendo, onde estiver — declarou o destaque da equipe holandesa.

Igor Paixão comemora gol marcado pelo Feyenoord (Foto: Divulgação/Feyenoord)

Na atual temporada, Igor foi protagonista. Com gols, assistências e atuações decisivas, ele entrou para a lista dos brasileiros com mais participações em gols na Europa — atrás apenas de nomes como Raphinha e Vini Jr.

— Isso foi fruto do meu trabalho, da primeira temporada, pela minha segunda também, pela evolução também nessa terceira, né? Onde eu fui protagonista. Eu tinha que assumir esse protagonismo no final. Então acho que fui feliz em fazer meus gols, dar minhas assistências e estar entre os brasileiros com mais gols na temporada. Só atrás de grandes ídolos como Rafinha e Vini Jr. Isso para mim é muito especial estar entre eles, os grandes jogadores do país.

A adaptação, no entanto, não foi simples. Os primeiros meses na Holanda foram marcados por dificuldades com idioma, cultura e clima. O jogador brasileiro revelou dos jogadores que ajudaram na sua chegada.

— Na minha primeira temporada tinha o Danilo Pereira, que é como um irmão, que me ajudou muito, assim como minha família. Depois, na segunda temporada, criei uma amizade muito forte com o Giménez, que hoje está no Milan. São pessoas que vou levar para vida toda.

Expectativa para próxima temporada

Com o futuro em alta, Igor já projeta os próximos passos da carreira. Ele não esconde o desejo de defender a Seleção Brasileira e, um dia, vestir a camisa do seu clube do coração.

— Claro que quero superar a minha meta de gols e assistências. Espero também estar representando o meu país. Jogar bem, estar bem da minha equipe, onde eu esteja. Seja no Feyenoord ou em qualquer outro time. Que eu possa começar a temporada com o pé direito e dar o meu melhor ao clube --- revelou.

📊Temporada 2024/25 de Igor Paixão

Jogos: 47

Gols: 18

Assistências: 19

Participações em gols: 37

De Macapá para o mundo, Igor Paixão mostra que a paixão pelo futebol pode levá-lo longe. E se depender dele, essa jornada está só começando.