Endrick joga hoje? Veja onde assistir e as escalações de Lyon x Metz pela Ligue 1
Após ausência na Europa League por regras de inscrição, jovem retorna ao time titular
Metz e Lyon se enfrentam neste domingo (25), às 13h15 (de Brasília), no estádio Saint-Symphorien, em duelo válido pela 19ª rodada da Ligue 1. Após ficar fora durante a semana em razão de compromisso continental, Endrick retorna aos gramados para o confronto doméstico. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube) e pelo Disney+ (streaming), de forma gratuita. ➡️ Clique para assistir no Disney+
O brasileiro não participou da última partida do Lyon, a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Young Boys, da Suíça, válida pela sétima rodada da fase de liga da Europa League. O resultado garantiu a classificação antecipada dos franceses para as oitavas de final da competição.
Em duas partidas pelo Lyon, uma pela liga nacional e outra pela Copa da França, Endrick soma um gol e uma assistência em 161 minutos em campo. Além dos números, o camisa 9 tem recebido elogios pelo desempenho neste início de ano, tanto de quem acompanha a equipe quanto internamente, por companheiros e pelo treinador Paulo Fonseca.
🔴 Metz ⚔️ Lyon ⚪
Agora pela liga nacional, o Lyon tentará manter o excelente momento, com sete vitórias consecutivas somando todas as competições. Na classificação da Ligue 1, os Gones ocupam a quarta posição, com 33 pontos, fruto de dez vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 27 gols marcados e 18 sofridos.
Fonseca terá desfalques confirmados para a partida, já que Malick Fofana, Ernest Nuamah e Nicolás Tagliafico seguem afastados por lesão, enquanto o brasileiro Abner Vinícius, Rachid Ghezzal e Moussa Niakhaté são dúvidas. Logo, deve iniciar a partida com Dominik Grief; Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Ruben Kluivert, Hans Hateboer; Tanner Tessmann, Tyler Morton, Corentin Tolisso; Pavel Šulc, Afonso Moreira, Endrick.
O Metz, por outro lado, vive momento oposto. A equipe não vence há três partidas, com duas derrotas consecutivas, e segue na lanterna do campeonato, com apenas 12 pontos, resultado de três vitórias, três empates e 12 derrotas, além de 19 gols anotados e 40 contra.
O onze inicial escalado por Benoît Tavenot não contará com Joseph Mangondo e Pape Sy, ambos entregues ao departamento médico. Os Grenats devem iniciar a partida com Jonathan Fischer; Maxime Colin, Sadibou Sané, Jean-Philippe Gbamin, Fodé Ballo-Touré; Alpha Touré, Jessy Deminguet; Gauthier Hein; Malick Mbaye, Giorgi Tsitaishvili; Ibou Sané.
