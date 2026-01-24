Crystal Palace x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Clubes lutam em partes opostas na tabela de classificação
- Matéria
- Mais Notícias
O Crystal Palace recebe o Chelsea, neste domingo (25), às 11h (de Brasília), pela 23ª rodada da Premier League. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido com exclusividade no Disney+ Premium.
Relacionadas
- Onde Assistir
Arsenal x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Onde Assistir24/01/2026
- Futebol Internacional
Evanílson celebra gol contra o Liverpool e diz: ‘Terror do Big Six’
Futebol Internacional24/01/2026
- Futebol Internacional
Com gol de brasileiro, Bournemouth surpreende e vence Liverpool pela Premier League
Futebol Internacional24/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na parte debaixo da classificação, o Crystal Palace busca uma vitória para ganhar mais fôlego na luta contra o rebaixamento. Atual campeão da FA Cup, a equipe de Oliver Glasner não vence uma partida na Premier League há oito jogos e vive uma crise após a eliminação precoce na Copa da Inglaterra.
Ficha do jogo
Por outro lado, o Chelsea busca engatar sua segunda vitória seguida na Premier League, ultrapassar o Liverpool e buscar uma vaga na zona de classificação para a próxima Champions League. Os Blues vivem boa fase sob comando de Liam Rosenior com três triunfos em quatro partidas disputadas.
Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Chelsea
23ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 Crystal Palace(Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix, Lerma; Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta.
🔵⚪ Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer, Garnacho; JoãoPedro.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias