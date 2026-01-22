Sem Endrick, Lyon vence e se classifica para as oitavas da Europa League
Brasileiro só poderá jogar a partir das próximas fases na competição
O Lyon venceu o Young Boys por 1 a 0, em duelo válido pela 7ª rodada da Europa League, nesta quinta-feira (22), no Wankdorf Stadion, em Berna. Sem Endrick em campo – impedido de atuar por conta do regulamento da Uefa –, a equipe francesa confirmou o resultado e garantiu a classificação direta para as oitavas de final da competição.
Jogando com uma equipe mista, o Lyon precisava de uma vitória simples para assegurar a vaga antecipada na próxima fase da Europa League. Líder da fase de liga, o time comandado por Gerardo Seoane cumpriu o objetivo ao vencer com gol de Maitland-Niles, marcado nos acréscimos do primeiro tempo. O confronto teve poucas emoções, com a equipe francesa sendo superior durante a maior parte do jogo, mas mostrando baixa eficiência na finalização das jogadas.
O Young Boys, que ainda luta por uma vaga nos playoffs das oitavas de final, tentou equilibrar as ações mesmo com um elenco tecnicamente inferior. A equipe suíça chegou a oferecer algum perigo ao Lyon em momentos pontuais, mas também encontrou dificuldades para transformar as chances em gols.
Com o resultado, o Lyon encerra a 7ª rodada na liderança da Europa League e assegura vaga direta nas oitavas de final. O Young Boys, por sua vez, aparece na 22ª colocação e ainda mantém chances de classificação, mas dependerá de um resultado positivo na última rodada para avançar.
Por que Endrick não jogou pelo Lyon na Europa League?
Apesar de duas atuações iniciais animadoras pelo Lyon, o camisa 9 não pôde ser inscrito na competição continental nesta fase. O clube francês divulgou a lista de relacionados sem o brasileiro, confirmando que ele só poderá atuar caso a equipe avance ao mata-mata.
O impedimento tem base no artigo 32.1 do regulamento da Europa League. A norma estabelece que, após o término da fase de liga e antes do início da fase eliminatória, cada clube pode inscrever, no máximo, três novos jogadores elegíveis, com prazo final até 5 de fevereiro de 2026. Durante a fase de liga, não são permitidas alterações na lista principal, nem mesmo em casos de lesão de longa duração.
No caso de Endrick, o entrave é reforçado pelo fato de ele já ter sido inscrito em competição da Uefa pelo Real Madrid nesta temporada. Assim, o Lyon terá de aguardar a abertura do período regulamentar para adicioná-lo à lista europeia, o que empurra a estreia continental do atacante para março, quando começam as oitavas de final.
