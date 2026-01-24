menu hamburguer
Arsenal x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Clubes lutam na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
19:08
Atualizado há 2 minutos
O Arsenal recebe o Manchester United, neste domingo (25), às 13h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Premier League. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido na ESPN e no Disney+ Premium.

Líder da Premier League, o Arsenal busca a segunda vitória sobre o Manchester United na temporada para abrir vantagem sobre o Manchester City. A expectativa é de força máxima para o confronto após uma grande vitória sobre a Inter de Milão, que praticamente garantiu a liderança dos Gunners na fase de liga da Champions League.

Ficha do jogo

Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
23ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 25 de janeiro, às 13h30 (de Brasília)
Local
Emirates Stadium, Londres (ING)
Árbitro
Craig Pawson
Assistentes
Lee Betts e Matt Wilkes
Var
Paul Tierney
Onde assistir

Por outro lado, o Manchester United vê o confronto como a chance de ultrapassar o Liverpool e assumir a 4ª colocação em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League. A equipe de Michael Carrick vem de grande vitória sobre o Manchester City e busca derrotar a segunda equipe do Big Six de forma consecutiva.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 🆚 Manchester United
23ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

🔴🟡 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

