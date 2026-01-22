O bom início de Endrick com a camisa do Lyon não terá sequência imediata na Europa League. O atacante brasileiro não foi relacionado para o confronto contra o Young Boys, nesta quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), e também ficará fora da última rodada da fase de liga. O motivo não é técnico nem físico: Endrick esbarra no regulamento da Uefa.

Apesar de duas atuações iniciais animadoras pelo Lyon, o camisa 9 não pôde ser inscrito na competição continental nesta fase. O clube francês divulgou a lista de relacionados sem o brasileiro, confirmando que ele só poderá atuar caso a equipe avance ao mata-mata. O cenário gera uma nova "dor de cabeça" para o planejamento do Lyon, que lidera a competição e já tem encaminhada a vaga direta às oitavas.

Regra da Uefa impede inscrição imediata de Endrick

O impedimento tem base no artigo 32.1 do regulamento da Europa League. A norma estabelece que, após o término da fase de liga e antes do início da fase eliminatória, cada clube pode inscrever, no máximo, três novos jogadores elegíveis, com prazo final até 5 de fevereiro de 2026. Durante a fase de liga, não são permitidas alterações na lista principal, nem mesmo em casos de lesão de longa duração.

No caso de Endrick, o entrave é reforçado pelo fato de ele já ter sido inscrito em competição da Uefa pelo Real Madrid nesta temporada. Assim, o Lyon terá de aguardar a abertura do período regulamentar para adicioná-lo à lista europeia, o que empurra a estreia continental do atacante para março, quando começam as oitavas de final.

A situação não é isolada no futebol europeu. Outros reforços de inverno enfrentam o mesmo bloqueio, como João Cancelo, que só poderá atuar pelo Barcelona na Champions League após o fim da fase de liga.

Endrick em ação pelo Lyon (Foto: Divulgação/OL)

Sem Endrick, o Lyon encara o Young Boys precisando apenas de um empate para confirmar a classificação direta às oitavas, evitando os playoffs. A equipe comandada por Paulo Fonseca ocupa o topo da tabela da Europa League e, se confirmar a vaga direta, só volta a campo pela competição continental em 12 de março.

No calendário doméstico, porém, a espera do brasileiro será menor. Endrick segue à disposição para a Ligue 1 e pode atuar já neste domingo (25), quando o Lyon visita o Metz, às 17h15 (de Brasília). O clube vê o período como oportunidade para dar minutos e manter o ritmo do atacante enquanto aguarda a liberação europeia.

Internamente, a avaliação é de que a ausência na Europa League não diminui a confiança no brasileiro, que já acumula mais minutos pelo Lyon do que teve no Real Madrid na temporada. A comissão técnica planeja integrá-lo plenamente ao time para o mata-mata continental, quando as inscrições forem reabertas.

Sem Endrick, o Lyon também não contará com o atacante nas duas últimas partidas da fase de liga – contra o Young Boys e, depois, diante do PAOK, em 29 de janeiro. A expectativa do clube é fechar a etapa classificatória na liderança e, a partir de fevereiro, regularizar a situação do brasileiro para tê-lo disponível na fase decisiva da competição.

