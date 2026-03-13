Tudo pronto para a Glória Eterna! Em 2026, a Libertadores contará com seis clubes brasileiros na fase de grupos: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. A seguir, o Lance! apresenta todos os detalhes sobre o sorteio, a divisão por potes e o formato da competição nesta edição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O sorteio das chaves da competição acontecerá na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília). Os potes já podem ser definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote, e há apenas uma restrição: clubes do mesmo país só podem cair na mesma chave caso um deles tenha vindo da fase prévia.

continua após a publicidade

O Brasil terá três equipes no Pote 1, reservado aos cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. No Pote 2 aparecem Corinthians e Cruzeiro, enquanto o Mirassol integra o Pote 4. Com as eliminações precoces de Bahia e Botafogo, não haverá confrontos entre clubes nacionais nesta fase da competição.

Jogadores do Flamengo levantam a taça da Libertadores de 2025 no Estádio Monumental de Lima, no Peru (Foto: Gilson Freitas/Gazeta Press)

Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026 🏆

Pote 1

1 . Flamengo (BRA) 2 . Palmeiras (BRA) 3 . Boca Juniors (ARG) 4 . Peñarol (URU) 5 . Nacional (URU) 6 . LDU (EQU) 7 . Fluminense (BRA) 8 . Independiente del Valle (EQU)

Pote 2

1 . Lanús (ARG) 2 . Libertad (PAR) 3 . Estudiantes (ARG) 4 . Cerro Porteño (PAR) 5 . Corinthians (BRA) 6 . Bolívar (BOL) 7 . Cruzeiro (BRA) 8 . Universitario (PER)

Pote 3

Junior Barranquilla (COL)

Universidad Católica (CHI)

Independiente Santa Fe (COL)

Rosario Central (ARG)

Always Ready (BOL)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportivo La Guaira (VEN)

Cusco (PER)

Pote 4

1 . Universidad Central (VEN) 2 . Platense (ARG) 3 . Independiente Rivadavia (ARG) 4 . Mirassol (BRA) 5 . Barcelona SC (EQU) 6 . Independiente Medellín (COL) 7 . Tolima (COL) 8 . Sporting Cristal (PER)

Calendário da Glória Eterna📆

1ª fase : 4 e 11 de fevereiro

: 4 e 11 de fevereiro 2ª fase : 18 e 25 de fevereiro

: 18 e 25 de fevereiro 3ª fase : 4 e 11 de março

: 4 e 11 de março Sorteio da fase de grupos : 18 de março

: 18 de março Fase de grupos : 8 de abril a 27 de maio

: 8 de abril a 27 de maio Sorteio do mata-mata : 3 de junho

: 3 de junho Oitavas de final : 12 e 19 de agosto

: 12 e 19 de agosto Quartas de final : 9 e 16 de setembro

: 9 e 16 de setembro Semifinais : 14 e 21 de outubro

: 14 e 21 de outubro Final: 28 de novembro

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.