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Sorteio da Libertadores 2026: veja data, formato e divisão dos potes

Brasil terá seis representantes na fase de grupos da Glória Eterna deste ano

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
11:28
Atualizado há 0 minutos
Jogadores do Palmeiras comemoram título da Libertadores após vitória sobre o Santos no Maracanã, em 2020 (Foto: Andre Fabiano/Gazeta Press)
imagem cameraJogadores do Palmeiras comemoram título da Libertadores após vitória sobre o Santos no Maracanã, em 2020 (Foto: Andre Fabiano/Gazeta Press)
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Tudo pronto para a Glória Eterna! Em 2026, a Libertadores contará com seis clubes brasileiros na fase de grupos: FlamengoCorinthiansPalmeirasCruzeiroMirassol e Fluminense. A seguir, o Lance! apresenta todos os detalhes sobre o sorteio, a divisão por potes e o formato da competição nesta edição.

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O sorteio das chaves da competição acontecerá na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília). Os potes já podem ser definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote, e há apenas uma restrição: clubes do mesmo país só podem cair na mesma chave caso um deles tenha vindo da fase prévia.

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O Brasil terá três equipes no Pote 1, reservado aos cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. No Pote 2 aparecem Corinthians e Cruzeiro, enquanto o Mirassol integra o Pote 4. Com as eliminações precoces de Bahia e Botafogo, não haverá confrontos entre clubes nacionais nesta fase da competição.

Jogadores do Flamengo levantam a taça da Libertadores de 2025 no Estádio Monumental de Lima, no Peru (Foto: Gilson Freitas/Gazeta Press)
Jogadores do Flamengo levantam a taça da Libertadores de 2025 no Estádio Monumental de Lima, no Peru (Foto: Gilson Freitas/Gazeta Press)

Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026 🏆

Pote 1

    1.
  1. Flamengo (BRA)
    2. 2.
  2. Palmeiras (BRA)
    3. 3.
  3. Boca Juniors (ARG)
    4. 4.
  4. Peñarol (URU)
    5. 5.
  5. Nacional (URU)
    6. 6.
  6. LDU (EQU)
    7. 7.
  7. Fluminense (BRA)
    8. 8.
  8. Independiente del Valle (EQU)

Pote 2

    1.
  1. Lanús (ARG)
    2. 2.
  2. Libertad (PAR)
    3. 3.
  3. Estudiantes (ARG)
    4. 4.
  4. Cerro Porteño (PAR)
    5. 5.
  5. Corinthians (BRA)
    6. 6.
  6. Bolívar (BOL)
    7. 7.
  7. Cruzeiro (BRA)
    8. 8.
  8. Universitario (PER)

Pote 3

  • Junior Barranquilla (COL)
  • Universidad Católica (CHI)
  • Independiente Santa Fe (COL)
  • Rosario Central (ARG)
  • Always Ready (BOL)
  • Coquimbo Unido (CHI)
  • Deportivo La Guaira (VEN)
  • Cusco (PER)

Pote 4

    1.
  1. Universidad Central (VEN)
    2. 2.
  2. Platense (ARG)
    3. 3.
  3. Independiente Rivadavia (ARG)
    4. 4.
  4. Mirassol (BRA)
    5. 5.
  5. Barcelona SC (EQU)
    6. 6.
  6. Independiente Medellín (COL)
    7. 7.
  7. Tolima (COL)
    8. 8.
  8. Sporting Cristal (PER)

Calendário da Glória Eterna📆

  • 1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
  • 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
  • 3ª fase: 4 e 11 de março
  • Sorteio da fase de grupos: 18 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio do mata-mata: 3 de junho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 28 de novembro

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