Sorteio da Libertadores 2026: veja data, formato e divisão dos potes
Brasil terá seis representantes na fase de grupos da Glória Eterna deste ano
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Tudo pronto para a Glória Eterna! Em 2026, a Libertadores contará com seis clubes brasileiros na fase de grupos: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. A seguir, o Lance! apresenta todos os detalhes sobre o sorteio, a divisão por potes e o formato da competição nesta edição.
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O sorteio das chaves da competição acontecerá na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília). Os potes já podem ser definidos com base no ranking da Conmebol, divulgado no início do ano, embora a entidade ainda deva confirmar a distribuição de forma oficial nos próximos dias. Cada grupo contará com uma equipe de cada pote, e há apenas uma restrição: clubes do mesmo país só podem cair na mesma chave caso um deles tenha vindo da fase prévia.
O Brasil terá três equipes no Pote 1, reservado aos cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. No Pote 2 aparecem Corinthians e Cruzeiro, enquanto o Mirassol integra o Pote 4. Com as eliminações precoces de Bahia e Botafogo, não haverá confrontos entre clubes nacionais nesta fase da competição.
Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026 🏆
Pote 1
- Flamengo (BRA)
- Palmeiras (BRA)
- Boca Juniors (ARG)
- Peñarol (URU)
- Nacional (URU)
- LDU (EQU)
- Fluminense (BRA)
- Independiente del Valle (EQU)
Pote 2
- Lanús (ARG)
- Libertad (PAR)
- Estudiantes (ARG)
- Cerro Porteño (PAR)
- Corinthians (BRA)
- Bolívar (BOL)
- Cruzeiro (BRA)
- Universitario (PER)
Pote 3
- Junior Barranquilla (COL)
- Universidad Católica (CHI)
- Independiente Santa Fe (COL)
- Rosario Central (ARG)
- Always Ready (BOL)
- Coquimbo Unido (CHI)
- Deportivo La Guaira (VEN)
- Cusco (PER)
Pote 4
- Universidad Central (VEN)
- Platense (ARG)
- Independiente Rivadavia (ARG)
- Mirassol (BRA)
- Barcelona SC (EQU)
- Independiente Medellín (COL)
- Tolima (COL)
- Sporting Cristal (PER)
Calendário da Glória Eterna📆
- 1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
- 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
- 3ª fase: 4 e 11 de março
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio do mata-mata: 3 de junho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 28 de novembro
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