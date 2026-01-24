menu hamburguer
Onde Assistir

Juventus x Napoli: onde assistir e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Confira todas as informações do clássico italiano

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
14:17
Juventus x Napoli - Onde assistir
imagem cameraJuventus x Napoli se enfrentarão pela 22ª rodada do Campeonato Italiano (Foto: Arte Lance!)
  • Mais Notícias

Juventus e Napoli se enfrentam, neste domingo (25), às 14h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto terá transmissão da CazéTV (Youtube) e do Disney+ (streaming).  ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

JUV
napoli png
NAP
Serie A
22ª rodada
Data e Hora
Domingo (25), às 14h (de Brasília)
Local
Allianz Stadium, em Turim (ITA)
Árbitro
Maurizio Mariani
Assistentes
Alberto Tegoni, Alessio Berti e Matteo Marchetti (quarto árbitro)
Var
Daniele Doveri (VAR) e Aleandro Di Paolo (AVAR)
Onde assistir

A briga na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano ganha um novo capítulo neste domingo (25). A Juventus chega para o confronto confiante após vencer o Benfica, em duelo válido pela Champions League. O time ocupa a 5ª colocação com 39 pontos e busca a vitória para se aproximar justamente do Napoli, 3º colocado com 43 pontos.

Já o Napoli precisa dar a volta por cima após uma derrota dura para o Copenhagen na Champions League. A equipe comandada por Antonio Conte mira o topo da tabela para defender o "Scudetto" conquistado na temporada passada.

Tudo sobre o jogo entre Juventus x Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Napoli
22ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Cazé TV

🕴️ Arbitragem: Maurizio Mariani
🚩 Assistente 1: Alberto Tegoni
🚩 Assistente 2: Alessio Berti
🕴️ 4º árbitro: Matteo Marchetti
📺 VAR: Daniele Doveri
📺 AVAR 1: Aleandro Di Paolo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Juventus (Técnico: Luciano Spaletti)
Mattia Perin; Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Bremer e Andrea Cambiasso; Manuel Locatelli, Koopimeiners, McKennie, Miretti e Yildiz; Jonathan David.

❌ Desfalques: Vlahovic e Rugani
Dúvida: Milik

Jogadores da Juventus comemoram gol (Foto: Ina Fassbender/AFP)
Jogadores da Juventus comemoram gol (Foto: Ina Fassbender/AFP)

🔵⚪ Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Alessandro Bugiorno e Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola; Antonio Vergara, Elif Elmas e Hojlund.

❌ Desfalques: Kevin De Bruyne, David Neres, Alex Meret, Gilmour, Anguissa, Matteo Politano e Amir Rrahmani

Jogadores do Napoli celebram gol de David Neres sobre o Bologna, na Supercopa da Itália
Jogadores do Napoli comemoram gol na Supercopa da Itália, contra o Bologna (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

