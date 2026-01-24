Juventus x Napoli: onde assistir e escalações do jogo do Campeonato Italiano
Confira todas as informações do clássico italiano
Juventus e Napoli se enfrentam, neste domingo (25), às 14h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto terá transmissão da CazéTV (Youtube) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
A briga na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano ganha um novo capítulo neste domingo (25). A Juventus chega para o confronto confiante após vencer o Benfica, em duelo válido pela Champions League. O time ocupa a 5ª colocação com 39 pontos e busca a vitória para se aproximar justamente do Napoli, 3º colocado com 43 pontos.
Já o Napoli precisa dar a volta por cima após uma derrota dura para o Copenhagen na Champions League. A equipe comandada por Antonio Conte mira o topo da tabela para defender o "Scudetto" conquistado na temporada passada.
Tudo sobre o jogo entre Juventus x Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Napoli
22ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Cazé TV
🕴️ Arbitragem: Maurizio Mariani
🚩 Assistente 1: Alberto Tegoni
🚩 Assistente 2: Alessio Berti
🕴️ 4º árbitro: Matteo Marchetti
📺 VAR: Daniele Doveri
📺 AVAR 1: Aleandro Di Paolo
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪ Juventus (Técnico: Luciano Spaletti)
Mattia Perin; Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Bremer e Andrea Cambiasso; Manuel Locatelli, Koopimeiners, McKennie, Miretti e Yildiz; Jonathan David.
❌ Desfalques: Vlahovic e Rugani
❓Dúvida: Milik
🔵⚪ Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Alessandro Bugiorno e Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka e Spinazzola; Antonio Vergara, Elif Elmas e Hojlund.
❌ Desfalques: Kevin De Bruyne, David Neres, Alex Meret, Gilmour, Anguissa, Matteo Politano e Amir Rrahmani
