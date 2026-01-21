Em sua estreia pela Ligue 1, na vitória do Lyon sobre o Brest, no último domingo (18), o atacante Endrick precisou de menos de 90 minutos para estabelecer um novo recorde. Além da assistência para o gol de Abner Vinícius e ser eleito o melhor em campo, o jovem brasileiro cravou a marca de mais dribles certos em uma única partida do Campeonato Francês nesta temporada, com 9 acertos ao final do jogo.

Jornal francês exalta atuação de Endrick

O efeito do jovem atacante foi imediato, e o próprio estádio vibrou diversas vezes com as jogadas de Endrick. O maior jornal esportivo da França, o "L´Équipe", disse que o brasileiro teve "lampejos de genialidade, eletrizou o estádio Groupama e conquistou os torcedores".

Endrick em ação pelo Lyon (Foto: Divulgação/OL)

Julien Lachuer, auxiliar técnico de Éric Roy, do Brest, também elogiou a performance do atacante em entrevista pós-jogo, definindo Endrick como "Um pequeno gênio que não se esquiva de um duelo".

Em apenas duas partidas pelo Lyon, Endrick também superou uma outra marca, só que dessa vez pessoal: ele já acumula 161 minutos em campo nesta temporada pelo Lyon. Mais do que os 99 minutos jogados pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso.

O Lyon volta a campo pela Europa League nesta quinta-feira (22), às 14h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Young Boys fora de casa. Líder da competição, a expectativa é que Endrick seja novamente escalado como titular.

