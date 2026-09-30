Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam em amistoso internacional
Argentina e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina), em partida válida como amistoso internacional. O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv. Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
A Argentina inicia um novo ciclo após a final da Copa do Mundo. Sem Lionel Messi — que será preservado neste primeiro jogo e aguarda sua despedida oficial da seleção na próxima semana —, o técnico Lionel Scaloni deve aproveitar a partida para observar jogadores mais jovens e testar novas alternativas para a equipe.
Já a Bolívia chega para o confronto tentando se recuperar após ser derrotada por 2 a 0 pelo Paraguai no último domingo. A equipe comandada pelo técnico Óscar Villegas terá um teste exigente e busca ganhar experiência e ajustar o time para os próximos compromissos internacionais.
Tudo sobre a partida entre Argentina x Bolívia (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Bolívia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).
👁️ Onde assistir: sportv.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Exequiel Palacios e Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono e Nicolás Paz; Julián Álvarez e Lautaro Martínez.
Bolívia (Técnico: Óscar Villegas)
Guillermo Viscarra; Diego Arroyo, Luis Haquín e Marcelo Morales; Roberto Fernández, Gabriel Villamíl, Carlos Melgar, Héctor Cuéllar e Ervin Vaca; Daniel Ribera e Miguel Terceros.
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