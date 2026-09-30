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Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam em amistoso internacional

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 17:29
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Onde assistir ao vivo a partida entre Argentina e Bolívia em amistoso (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre Argentina e Bolívia em amistoso (Arte / Lance!)

Argentina e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina), em partida válida como amistoso internacional. O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv. Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo

Argentina escudo onde assistir
ARG
escudo-BOLIVIA
BOL
Amistoso
Data e Hora
quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)
Local
Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

A Argentina inicia um novo ciclo após a final da Copa do Mundo. Sem Lionel Messi — que será preservado neste primeiro jogo e aguarda sua despedida oficial da seleção na próxima semana —, o técnico Lionel Scaloni deve aproveitar a partida para observar jogadores mais jovens e testar novas alternativas para a equipe.

Já a Bolívia chega para o confronto tentando se recuperar após ser derrotada por 2 a 0 pelo Paraguai no último domingo. A equipe comandada pelo técnico Óscar Villegas terá um teste exigente e busca ganhar experiência e ajustar o time para os próximos compromissos internacionais.

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Tudo sobre a partida entre Argentina x Bolívia (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Bolívia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).
👁️ Onde assistir: sportv.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Exequiel Palacios e Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono e Nicolás Paz; Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

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Bolívia (Técnico: Óscar Villegas)
Guillermo Viscarra; Diego Arroyo, Luis Haquín e Marcelo Morales; Roberto Fernández, Gabriel Villamíl, Carlos Melgar, Héctor Cuéllar e Ervin Vaca; Daniel Ribera e Miguel Terceros.

Onde assistir ao vivo a partida entre Argentina e Bolívia em amistoso (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre Argentina e Bolívia em amistoso (Arte / Lance!)

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