Nesta quarta-feira (30), a Argentina enfrenta a Bolívia no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, a partir das 21h (de Brasília), pelo primeiro de três amistosos que serão realizados em casa nesta janela. O último deles, contra Benin, no dia 6 de outubro, marca o encerramento da trajetória de Lionel Messi na seleção vice-campeã mundial.

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Convocado pelo técnico Lionel Scaloni para a primeira Data Fifa pós-Copa do Mundo, o craque argentino fará seu último ato pela Albiceleste no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O camisa 10 não estará em campo nos compromissos anteriores, contra Bolívia, nesta quarta, e Burkina Faso, no próximo sábado (3).

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A Associação de Futebol Argentino (AFA) promete uma grande festa para o jogo de despedida, com direito à presença de todos os campeões mundiais de 2022. Além disso, Messi vestirá um modelo especial da camisa da Argentina, com uma faixa branca vertical central, detalhes dourados e pretos e a logomarca do jogador no espaço ocupado pela Adidas, fornecedora oficial da seleção.

O valor dos ingressos para a última partida de Messi pela Argentina varia entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os preços equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, de acordo com a cotação atual.

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Messi encerra ciclo vitorioso na Albiceleste

Lionel Messi ergue a taça da Copa do Mundo (Foto: AFP)

Mais do que uma despedida, o jogo contra Benin será o último capítulo de uma trajetória que se confunde com a própria história recente da Argentina. Messi deixa a seleção como recordista de partidas, com 207 aparições, e também como maior artilheiro, com 125 gols. São ainda 34 jogos e 21 gols em Copas do Mundo, além de 39 partidas em Copas América. No caminho, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro ergueu os troféus da competição continental em 2021 e 2024, da Finalíssima em 2022 e, o principal deles, da Copa do Mundo em 2022.

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Próximos jogos da Argentina

Quarta-feira, 30 de setembro

Argentina x Bolívia

⏰ 21h (de Brasília)

📍 Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba (ARG)

Sábado, 3 de outubro

Argentina x Burkina Faso

⏰ 21h (de Brasília)

📍 Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)

Terça-feira, 6 de outubro

Argentina x Benin

⏰ 20h (de Brasília)

📍 Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)