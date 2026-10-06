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Em meio à polêmica, ex-jogador compara Cristiano Ronaldo a Kane

Auxiliar de Tuchel exaltou o momento de Harry Kane na seleção

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/10/2026 12:52
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Ex-jogador destacou momento especial de craque inglês (Foto: Joe Klamar / AFP)
Ex-jogador destacou momento especial de craque inglês (Foto: Joe Klamar / AFP)

Em meio à polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, Harry Kane recebeu um elogio de peso de quem conviveu com vários dos maiores nomes do futebol mundial. O ex-jogador chegou a comparar o Furacão Inglês ao ídolo português ao afirmar que o camisa 9 é o melhor finalizador com quem já trabalhou.

O inglês Anthony Barry, auxiliar de Thomas Tuchel na seleção da Inglaterra, exerceu a mesma função em Portugal.

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Harry Kane ou Cristiano Ronaldo?

Barry, 40 anos, também trabalhou com Kane quando Tuchel comandou o Bayern de Munique. Ele falou com jornalistas na segunda-feira (5), antes do jogo da Inglaterra contra a República Tcheca, e destacou a pontaria do atacante:

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— Ele é o melhor finalizador com quem já trabalhei, melhor do que todos os grandes finalizadores com quem já trabalhei, o Cristiano e todos esses jogadores. Dizem que é fenomenal, mas eu diria que é apenas o normal quando se trata do Harry. O que se vê no aquecimento, a repetição do chute e a precisão, é simplesmente um nível que eu nunca vi. E com os dois pés - elogiou o auxiliar de Tuchel.

Barry também exaltou o comportamento do capitão inglês, que se prepara para entrar em campo na noite desta terça-feira (6), diante da República Tcheca, para disputar sua 125ª partida pela seleção. Se jogar, Kane igualará o recorde absoluto de Peter Shilton pela Inglaterra.

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Além de enaltecer a presença do Furacão Inglês, o auxiliar afirmou que o atacante rende ainda mais quando está cercado pelos companheiros ingleses:

— Tive o privilégio de trabalhar com ele no clube e na seleção. Vejo uma versão melhor dele aqui, quando está com os colegas de equipe ingleses e no ambiente inglês. É um exemplo para o meu filho mais velho em casa, tanto no comportamento quanto na forma de jogar. É um prazer treiná-lo em campo, ele é muito inteligente - completou o ex-jogador.

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Auxiliar de Tuchel exalta Harry Kane em meio a polêmica de Cristiano Ronaldo (Foto: MARKO PERKOV / AFP)
Auxiliar de Tuchel exalta Harry Kane em meio a polêmica de Cristiano Ronaldo (Foto: MARKO PERKOV / AFP)

Como chegam Inglaterra e Tchéquia para a partida?

A Inglaterra chega para a partida embalada por um resultado avassalador na rodada anterior: uma goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, com destaque para as atuações de Harry Kane e Bukayo Saka, que marcaram dois gols cada. Na vice-liderança do grupo, com seis pontos, a seleção comandada por Thomas Tuchel busca mais uma vitória diante da torcida em Wembley para se aproximar da líder Espanha.

A Tchéquia vive momento delicado e ainda busca seus primeiros pontos nesta edição do torneio continental. Após sofrer três derrotas nas primeiras rodadas — a última delas por 3 a 1 diante da Espanha —, a equipe dirigida por Santi Denia tenta reorganizar o sistema defensivo para conter o potente ataque inglês e evitar o rebaixamento precoce.

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