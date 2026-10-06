Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Inglaterra x Tchéquia: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações

Em Wembley, Inglaterra recebe a República Tcheca pela Liga das Nações

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Onde assistir ao vivo à partida entre Inglaterra e República Tcheca pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo à partida entre Inglaterra e República Tcheca pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Inglaterra e Tchéquia se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres. O confronto é válido pela 4ª rodada do Grupo A3 da Nations League 2026/27 e coloca frente a frente equipes em situações totalmente opostas na tabela. ➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

ING
TCH
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
06/10/2026, 15:45
Local
Wembley Stadium - London
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Inglaterra e Tchéquia para a partida?

A Inglaterra chega para a partida embalada por um resultado avassalador na rodada anterior: uma goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, com destaque para as atuações de Harry Kane e Bukayo Saka, que anotaram dois gols cada. Na vice-liderança do grupo com seis pontos, a seleção comandada por Thomas Tuchel busca mais uma vitória diante de sua torcida em Wembley para se aproximar da líder Espanha.

continua após a publicidade

Já a Tchéquia vive momento delicado e ainda busca seus primeiros pontos nesta edição do torneio continental. Após sofrer três derrotas nas três primeiras rodadas — a última delas por 3 a 1 diante da Espanha —, a equipe dirigida por Santi Denia tenta reorganizar seu sistema defensivo para conter o potente ataque inglês e evitar o rebaixamento precoce.

Ficha do jogo: Inglaterra x Tchéquia
Competição: Uefa Nations League 2026/27 (League A - 4ª rodada)
📅 Data: terça-feira, 6 de outubro de 2026
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Wembley, Londres (Inglaterra)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada)

continua após a publicidade

📋 Prováveis Escalações

INGLATERRA: Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Jarrad Branthwaite e Lewis Hall; Myles Lewis-Skelly e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Morgan Rogers e Anthony Gordon (Eberechi Eze); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

REPÚBLICA TCHECA: Lukas Hornicek (Kinsky); Michal Sacek (Coufal), Stepan Chaloupek, Martin Vitik (Hranac) e Jiri Slama; Alex Kral e Michal Sadilek; Matej Radosta, Pavel Sulc e Ondrej Lingr (Ambros); Adam Hlozek. Técnico: Santi Denia.

continua após a publicidade

Onde assistir ao vivo à partida entre Inglaterra e República Tcheca pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo à partida entre Inglaterra e República Tcheca pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Messi em ação com a bola na vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (06/10/2026)

Há 1 minuto
Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (05/10/2026)

Há 22 horas
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (04/10/2026)

Há 1 dia
Onde assistir ao vivo à partida entre Holanda e Sérvia pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Onde Assistir

Holanda x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)

Há 2 dias
Argentina x Burkina Faso se enfrentam neste sábado (3)

Onde Assistir

Argentina x Burkina Faso: onde assistir, horário e escalações

Há 2 dias
Mais LANCE!
Seleção empatou com a Austrália

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/10/2026)

Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1

GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)

Onde assistir São Paulo x Corinthians

São Paulo x Corinthians: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Red Bull Bragantino

Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

índia x Brasil

Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir ao vivo a partida entre Bélgica e Turquia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bélgica x Turquia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir ao vivo a partida entre França e Itália pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

França x Itália: onde assistir, horário e escalações

Michael Olise comemora gol da França contra a Bélgica pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (02/10/2026)

FA Cup 2026/2027 - Thame United x Eastbourne Borough

Thame United x Eastbourne Borough: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Uxbridge x Hungerford Town

Uxbridge x Hungerford Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Crowborough Athletic x Wimborne Town

Crowborough Athletic x Wimborne Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Cray Wanderers x Chippenham Town

Cray Wanderers x Chippenham Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Truro City x Cirencester Town

Truro City x Cirencester Town: onde assistir, horário e escalações