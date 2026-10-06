Inglaterra x Tchéquia: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações
Em Wembley, Inglaterra recebe a República Tcheca pela Liga das Nações
Inglaterra e Tchéquia se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres. O confronto é válido pela 4ª rodada do Grupo A3 da Nations League 2026/27 e coloca frente a frente equipes em situações totalmente opostas na tabela. ➡️ Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam Inglaterra e Tchéquia para a partida?
A Inglaterra chega para a partida embalada por um resultado avassalador na rodada anterior: uma goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, com destaque para as atuações de Harry Kane e Bukayo Saka, que anotaram dois gols cada. Na vice-liderança do grupo com seis pontos, a seleção comandada por Thomas Tuchel busca mais uma vitória diante de sua torcida em Wembley para se aproximar da líder Espanha.
Já a Tchéquia vive momento delicado e ainda busca seus primeiros pontos nesta edição do torneio continental. Após sofrer três derrotas nas três primeiras rodadas — a última delas por 3 a 1 diante da Espanha —, a equipe dirigida por Santi Denia tenta reorganizar seu sistema defensivo para conter o potente ataque inglês e evitar o rebaixamento precoce.
✅ Ficha do jogo: Inglaterra x Tchéquia
Competição: Uefa Nations League 2026/27 (League A - 4ª rodada)
📅 Data: terça-feira, 6 de outubro de 2026
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Wembley, Londres (Inglaterra)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada)
📋 Prováveis Escalações
INGLATERRA: Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Jarrad Branthwaite e Lewis Hall; Myles Lewis-Skelly e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Morgan Rogers e Anthony Gordon (Eberechi Eze); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
REPÚBLICA TCHECA: Lukas Hornicek (Kinsky); Michal Sacek (Coufal), Stepan Chaloupek, Martin Vitik (Hranac) e Jiri Slama; Alex Kral e Michal Sadilek; Matej Radosta, Pavel Sulc e Ondrej Lingr (Ambros); Adam Hlozek. Técnico: Santi Denia.
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