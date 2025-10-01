Duelo em Barcelona, e gols nos acréscimos: veja como foi o dia na Champions League
PSG venceu o Barcelona com gol de Gonçalo Ramos aos 90 minutos
Nesta quarta-feira (1º), a Champions League encerrou a segunda rodada com nove partidas. O dia foi marcado por goleadas, gols nos acréscimos e grandes duelos, como em Montjuïc, onde o PSG derrotou o Barcelona por 2 a 1.
Os jogos foram divididos em duas faixas de horário: dois confrontos às 13h45 (de Brasília) e os demais às 16h. Logo nos primeiros duelos, o Newcastle não tomou reconhecimento do Union Saint-Gilloise e venceu por 4 a 0. O destaque foi Anthony Gordon, que marcou duas vezes, ambos de pênalti. Os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, convocados por Carlo Ancelotti, estiveram em campo na goleada.
Grandes duelos e gols nos acréscimos no horário principal da Champions League
Às 16h, a rodada pegou fogo com sete jogos simultâneos. Em Montjuïc, o Paris Saint-Germain derrotou o Barcelona por 2 a 1, de virada. O time da casa abriu o placar com Ferran Torres, mas, ainda no primeiro tempo, Senny Mayulu empatou para os franceses. Quando placar parecia definido, Gonçalo Ramos, aos 90 minutos, marcou o gol da vitória do PSG.
No Principado, o Mônaco buscou o empate no fim contra o Manchester City. Os ingleses abriram o placar com Erling Haaland, mas rapidamente sofreram golaço de Jordan Teze que deixou o placar em 1 a 1. Antes da primeira etapa acabar, o atacante norueguês marcou mais uma vez e devolveu a vantagem aos Cityzens. Porém, perto do fim, Eric Dier sofreu pênalti. O inglês bateu e empatou o duelo em 2 a 2.
Em Dortmund, o Borussia goleou o Athletic de Bilbao por 4 a 1. Na primeira etapa, os auri-negros abriram o placar com Daniel Svensson. No segundo tempo, Carney Chukwuemeka ampliou a vantagem para 2 a 0, mas Gorka Guruzeta diminuiu aos 60 minutos. Porém, a equipe alemã liquidou com gols de Serhou Guirassy e Julian Brandt, que completaram a vitória no Signal Iduna Park.
Já na Espanha, o Villarreal saiu na frente contra a Juventus com Georges Mikautadze, mas os italianos viraram com Federico Gatti e Francisco Conceição. Nos acréscimos, Renato Veiga salvou o Submarino Amarelo ao empatar o duelo em 2 a 2. Em Nápoles, Rasmus Hojlund marcou duas vezes na vitória de 2 a 1 do Napoli sobre o Sporting.
Brasileiro se destaca na Champions League
No Emirates Stadium, o Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0, com gols de Gabriel Martinelli e Bukayo Saka. Convocado para a Seleção, o atacante brasileiro vem em grande fase com a camisa dos Gunners, com dois gols e uma assistência na competição europeia.
Veja os resultados da rodada:
Terça-feira (30)
Atalanta 2x1 Club Brugge
Kairat 0x5 Real Madrid
Atlético de Madrid 5x1 Frankfurt
Bodo/Glimt 2x2 Tottenham
Chelsea 1x0 Benfica
Galatasaray 1x0 Liverpool
Inter de Milão 3x0 Slavia Praga
Marseille 4x0 Ajax
Pafos 1x5 Bayern de Munique
Quarta-feira (1º)
Qarabag 2x0 Copenhague
Union Saint-Gilloise 0x4 Newcastle
Mônaco 2x2 Manchester City
Borussia Dortmund 4x1 Athletic Bilbao
Napoli 2x1 Sporting
Villarreal 2x2 Juventus
Arsenal 2x0 Olympiacos
Barcelona 1x2 PSG
Bayer Leverkusen 1x1 PSV
