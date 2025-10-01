menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com gol brasileiro, Arsenal bate Olympiacos pela Champions League

Gunners seguem com 100% de aproveitamento na competição

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
18:02
Pela Champions League, o Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraPela Champions League, o Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira (1º), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Com gols de Gabriel Martinelli e Bukayo Saka, os Gunners venceram mais uma vez na competição em partida equilibrada, que contou com o brilho dos goleiros de ambos os lados.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Arsenal segue com 100% de aproveitamento, na quinta colocação da fase de liga, com seis pontos. Já o Olympiacos é o 29º, com apenas um ponto somado.

continua após a publicidade

Como foi Arsenal x Olympiacos?

Logo nos primeiros minutos, o Arsenal ficou perto do primeiro gol com Gabriel Martinelli, após cruzamento certeiro de Lewis-Skelly, mas o atacante cabeceou mal e perdeu a oportunidade. Aos 12 minutos, Viktor Gyökeres foi lançado por Martin Ødegaard, ganhou no corpo e finalizou com defesa do goleiro. Apesar da intervenção de Tzolakis, a bola bateu na trave e Martinelli aproveitou para abrir o placar.

Com o gol sofrido, o Olympiacos foi ao ataque e quase empatou em belo chute de Daniel Podence, que pegou de primeira cruzamento de Gelson Martins, mas David Raya fez uma grande defesa. Após o susto, o Arsenal teve grande oportunidade com Ødegaard lançando Gyökeres em velocidade, porém, na hora do chute, o sueco foi travado por Lorenzo Pirola, que salvou a equipe grega. Ao fim da primeira etapa, os visitantes chegaram mais vezes com perigo, mas sem uma chance concreta de empatar.

continua após a publicidade
Pela Champions League, o Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Pela Champions League, o Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

No segundo tempo, o Arsenal apostou mais nos contra-ataques e quase ampliou com Leandro Trossard, mas parou em Tzolakis. Minutos depois, o Olympiacos conseguiu empatar o duelo, com Chiquinho, mas o gol foi anulado por impedimento de Ayoub El Kaabi.

Perto do fim, o Olympiacos partiu para cima, mas deixou espaços na defesa, e quase sofreu o segundo gol com Martin Ødegaard, mas Konstantinos Tzolakis brilhou ao defender o chute a queima-roupa do norueguês. Os gregos responderam e, com grande jogada de Podence e finalização de Chiquinho, Raya defendeu e salvou o Arsenal. Nos acréscimos, Bukayo Saka ampliou e os Gunners levaram a vitória por 2 a 0.

Pela Champions League, o Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Pela Champions League, o Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Arsenal recebe o West Ham, no próximo sábado (4), às 11h (de Brasília), pela sétima rodada da Premier League. O Benfica, por sua vez, visita o PAOK, no domingo (5), às 14h30, pela sexta rodada do Campeonato Grego.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 2x0 Olympiacos
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium (Londres, ING)
🕴️ Arbitragem: François Letexier (FRA)
🥅 Gols: Gabriel Martinelli (ARS 12', 1-0); Bukayo Saka (ARS 90+2', 2-0)
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Magalhães, Declan Rice e Martín Zubimendi (ARS); Gabriel Strefezza (OLY)
🟥 Cartões vermelhos: 

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White (Jurriën Timber), William Saliba, Gabriel Magalhães (Cristhian Mosquera), Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino (Declan Rice); Leandro Trossard (Eberichi Eze), Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli (Bukayo Saka).

Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar)
Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos (Giulian Biancone), Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani García (Lorenzo Scipioni), Santiago Hezze (Christos Mouzakitis); Gelson Martins (Mehdi Taremi), Chiquinho (Gabriel Strefezza), Daniel Podence; Ayoub El Kaabi.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias