Com gol brasileiro, Arsenal bate Olympiacos pela Champions League
Gunners seguem com 100% de aproveitamento na competição
O Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira (1º), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Com gols de Gabriel Martinelli e Bukayo Saka, os Gunners venceram mais uma vez na competição em partida equilibrada, que contou com o brilho dos goleiros de ambos os lados.
Com o resultado, o Arsenal segue com 100% de aproveitamento, na quinta colocação da fase de liga, com seis pontos. Já o Olympiacos é o 29º, com apenas um ponto somado.
Como foi Arsenal x Olympiacos?
Logo nos primeiros minutos, o Arsenal ficou perto do primeiro gol com Gabriel Martinelli, após cruzamento certeiro de Lewis-Skelly, mas o atacante cabeceou mal e perdeu a oportunidade. Aos 12 minutos, Viktor Gyökeres foi lançado por Martin Ødegaard, ganhou no corpo e finalizou com defesa do goleiro. Apesar da intervenção de Tzolakis, a bola bateu na trave e Martinelli aproveitou para abrir o placar.
Com o gol sofrido, o Olympiacos foi ao ataque e quase empatou em belo chute de Daniel Podence, que pegou de primeira cruzamento de Gelson Martins, mas David Raya fez uma grande defesa. Após o susto, o Arsenal teve grande oportunidade com Ødegaard lançando Gyökeres em velocidade, porém, na hora do chute, o sueco foi travado por Lorenzo Pirola, que salvou a equipe grega. Ao fim da primeira etapa, os visitantes chegaram mais vezes com perigo, mas sem uma chance concreta de empatar.
No segundo tempo, o Arsenal apostou mais nos contra-ataques e quase ampliou com Leandro Trossard, mas parou em Tzolakis. Minutos depois, o Olympiacos conseguiu empatar o duelo, com Chiquinho, mas o gol foi anulado por impedimento de Ayoub El Kaabi.
Perto do fim, o Olympiacos partiu para cima, mas deixou espaços na defesa, e quase sofreu o segundo gol com Martin Ødegaard, mas Konstantinos Tzolakis brilhou ao defender o chute a queima-roupa do norueguês. Os gregos responderam e, com grande jogada de Podence e finalização de Chiquinho, Raya defendeu e salvou o Arsenal. Nos acréscimos, Bukayo Saka ampliou e os Gunners levaram a vitória por 2 a 0.
O que vem por aí?
Agora, o Arsenal recebe o West Ham, no próximo sábado (4), às 11h (de Brasília), pela sétima rodada da Premier League. O Benfica, por sua vez, visita o PAOK, no domingo (5), às 14h30, pela sexta rodada do Campeonato Grego.
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 2x0 Olympiacos
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium (Londres, ING)
🕴️ Arbitragem: François Letexier (FRA)
🥅 Gols: Gabriel Martinelli (ARS 12', 1-0); Bukayo Saka (ARS 90+2', 2-0)
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Magalhães, Declan Rice e Martín Zubimendi (ARS); Gabriel Strefezza (OLY)
🟥 Cartões vermelhos:
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White (Jurriën Timber), William Saliba, Gabriel Magalhães (Cristhian Mosquera), Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino (Declan Rice); Leandro Trossard (Eberichi Eze), Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli (Bukayo Saka).
Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar)
Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos (Giulian Biancone), Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani García (Lorenzo Scipioni), Santiago Hezze (Christos Mouzakitis); Gelson Martins (Mehdi Taremi), Chiquinho (Gabriel Strefezza), Daniel Podence; Ayoub El Kaabi.
