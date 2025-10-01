Newcastle vence na Champions com convocados de Ancelotti em campo
Clube inglês superou o Union Saint-Gilloise por 4 a 0 na segunda rodada da fase de liga
O Newcastle venceu o Union Saint-Gilloise por 4 a 0, nesta quarta-feira (1º), em duelo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida aconteceu no Lotto Park, em Bruxelas, na Bélgica, e os gols foram marcados por Nick Woltemade, Anthony Gordon (2x) e Harvey Barnes. Joelinton e Bruno Guimarães, dupla convocada por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Data Fifa, foram essenciais para a vitória dos Magpies.
Com o resultado, o Newcastle subiu para a oitava colocação da fase de liga da Champions e conquistou a primeira vitória na atual edição do torneio, depois de perder para o Barcelona por 2 a 1 na estreia. Do outro lado, o Union Saint-Gilloise, que joga a primeira Liga dos Campeões de sua história, desceu para a 18ª posição. Na primeira rodada, o clube belga derrotou o PSV fora de casa, por 3 a 1.
Como foi o jogo entre Union Saint-Gilloise e Newcastle?
Jogando fora de casa, o Newcastle se mostrou confiante desde o primeiro minuto da partida. A partida começou com setor ofensivo buscando o gol desde o apito inicial, mas esbarrando na defesa bem postada do Union Saint-Gilloise. Porém, aos 16 minutos, o clube inglês saiu na frente: Tonali bateu de primeira na intermediária, o chute desviou no atacante Nick Woltemade, confundindo o goleiro e abrindo o placar dos Magpies.
A partir daí, a equipe mandante começou a reagir e pressionou pelo empate, mas parou na defesa do Newcastle, evidenciando a diferença de qualidade dos clubes. Na reta final da primeira etapa, Elanga sofreu pênalti ao ser derrubado dentro da área em falta dura do zagueiro Leysen. Anthony Gordon assumiu a cobrança na marca da cal, bateu com categoria e ampliou a vantagem para 2 a 0 pouco antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Newcastle seguiu com domínio das ações da partida, mesmo depois de construir uma vantagem confortável nos 45 minutos iniciais. Logo no início, Elanga obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa, mantendo a pressão dos Magpies. O Union Saint-Gilloise chegou a responder com algumas boas chegadas no ataque visitante, sem converter em gols.
E o atropelo do Newcastle não acabou. Anthony Gordon cruzou de forma precisa em um dos ataques do time inglês, que acertou a mão de Leysen. O árbitro não viu o lance no campo, mas o VAR agiu e assinalou mais um pênalti. Autor da primeira cobrança, Gordon marcou o gol que abriu a vantagem para 3 a 0. A equipe visitante até tentou reagir no início, mas a superioridade do Newcastle foi clara em todo o jogo.
Para encaminhar a vitória, o Newcastle marcou o último da goleada por 4 a 0 sobre o Union Saint-Gilloise. Boufal perdeu a bola, Gordon roubou e começou o contra-ataque com Osula. O atacante levou até a entrada da grande área e tocou para Barnes, que dominou e bateu na saída do goleiro. Desde então, a equipe de Eddie Howe adminstrou o resultado e garantiu os primeiros três pontos na competição.
O que vem por aí?
Agora, o Saint-Gilloise terá jogo importante no Campeonato Belga, onde visita o Club Brugge neste domingo (5), às 13h30 (de Brasília). O Newcastle, por sua vez, recebe o Nottingham Forest no mesmo dia, às 10h, pela sétima rodada da Premier League.
✅ FICHA TÉCNICA
Union SG 0x4 Newcastle United
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Lotto Park, em Bruxelas (BEL)
🕴️ Arbitragem: Urs Schnyder (SUI)
🚩 Assistentes: Marco Zürcher (SUI), Benjamin Zürcher (SUI), Sven Wolfensberger (SUI)
📺 VAR: Fedayi San (SUI) e Lukas Fähndrich (SUI)
🥅 Gols: Nick Woltemade, 16'/1°T (0-1); Anthony Gordon, 42'/1°T (0-2); Anthony Gordon, 18'/2°T (0-3); Harvey Barnes, 34'/2°T (0-4)
🟨 Cartões amarelos: Van de Perre, Chirstian Burgess, Mac Allister e Giger (USG); Joelinton (NEW)
Union Saint-Gilloise (Técnico: Sebastien Pocognoli)
Kjell Scherpen; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Anouar Ait El Hadj, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen; Kevin Rodriguez, Promise David, Ousseynou Niang.
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Nick Woltemade, Anthony Gordon.
