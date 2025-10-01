Golaço à la Cristiano Ronaldo e lei do ex: Juventus e Villarreal empatam na Champions League
Renato Veiga marca gol crucial nos acréscimos contra seu ex-clube
- Matéria
- Mais Notícias
Juventus e Villarreal empataram por 2 a 2, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, disputada no Estádio de la Cerámica, na Espanha. A partida intensa do início ao fim teve de tudo: viradas, golaços e a lei do ex acionada nos acréscimos. A seguir, o Lance! apresenta os detalhes dos gols da partida.
Relacionadas
- Onde Assistir
Feyenoord x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Europa League
Onde Assistir01/10/2025
- Onde Assistir
Roma x Lille: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Europa League
Onde Assistir01/10/2025
- Onde Assistir
Porto x Estrela Vermelha: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Europa League
Onde Assistir01/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
Para a alegria de toda a cidade e do estádio lotado, o Villarreal abriu o placar com um contra-ataque emocionante que arrancou suspiros dos torcedores. Aos 18', Georges Mikautadze recebeu um passe no campo defensivo de Dani Parejo e avançou em velocidade, mas caiu após um contato com o marcador antes de chegar à área. A bola sobrou, e Nicolas Pépé pegou-a, passou de perna esquerda de volta para o georgiano, que finalizou com precisão de direita no canto do gol defendido por Mattia Perin.
2️⃣ Segundo tempo
No entanto, o verdadeiro golaço veio com o empate da Juventus, aos 4'. Em cobrança de lateral, Lloyd Kelly desviou de cabeça, e Federico Gatti, entre três marcadores, relembrou os tempos de Cristiano Ronaldo na Itália ao completar de bicicleta, surpreendendo a todos na área. O goleiro Arnau Tenas ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.
Não demorou muito para que o empate servisse de motivação para a Juventus virar a partida. Desta vez, aos 11', Francisco Conceição roubou a bola no meio-campo, avançou em velocidade, arrastou para o meio com o pé esquerdo e finalizou no primeiro poste do goleiro adversário.
Para surpresa de muitos, a última reviravolta da partida ocorreu nos minutos finais do jogo. Aos 45', Renato Veiga, contratado pelo Villarreal em 2025 e ex-jogador da Juventus, apareceu para igualar o placar pela última vez na partida. Após cobrança de escanteio executada por Ilias Akhomach pelo lado direito, o português subiu mais alto que todos os demais jogadores e cabeceou para o fundo das redes.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias