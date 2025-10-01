Juventus e Villarreal empataram por 2 a 2, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, disputada no Estádio de la Cerámica, na Espanha. A partida intensa do início ao fim teve de tudo: viradas, golaços e a lei do ex acionada nos acréscimos. A seguir, o Lance! apresenta os detalhes dos gols da partida.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

Para a alegria de toda a cidade e do estádio lotado, o Villarreal abriu o placar com um contra-ataque emocionante que arrancou suspiros dos torcedores. Aos 18', Georges Mikautadze recebeu um passe no campo defensivo de Dani Parejo e avançou em velocidade, mas caiu após um contato com o marcador antes de chegar à área. A bola sobrou, e Nicolas Pépé pegou-a, passou de perna esquerda de volta para o georgiano, que finalizou com precisão de direita no canto do gol defendido por Mattia Perin.

2️⃣ Segundo tempo

No entanto, o verdadeiro golaço veio com o empate da Juventus, aos 4'. Em cobrança de lateral, Lloyd Kelly desviou de cabeça, e Federico Gatti, entre três marcadores, relembrou os tempos de Cristiano Ronaldo na Itália ao completar de bicicleta, surpreendendo a todos na área. O goleiro Arnau Tenas ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Não demorou muito para que o empate servisse de motivação para a Juventus virar a partida. Desta vez, aos 11', Francisco Conceição roubou a bola no meio-campo, avançou em velocidade, arrastou para o meio com o pé esquerdo e finalizou no primeiro poste do goleiro adversário.

Para surpresa de muitos, a última reviravolta da partida ocorreu nos minutos finais do jogo. Aos 45', Renato Veiga, contratado pelo Villarreal em 2025 e ex-jogador da Juventus, apareceu para igualar o placar pela última vez na partida. Após cobrança de escanteio executada por Ilias Akhomach pelo lado direito, o português subiu mais alto que todos os demais jogadores e cabeceou para o fundo das redes.

