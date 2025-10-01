Com show de ‘esquecido’ pelo Manchester United, Napoli vence Sporting na Champions
Dupla ofensiva da equipe treinada por Antonio Conte faz a diferença na partida
Napoli venceu o Sporting por 2 a 1, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, no Diego Armando Maradona, na Itália. Os mandantes abriram o placar, sofreram o empate, mas o mesmo herói da partida conseguiu colocar a equipe novamente em vantagem, para a alegria de toda a cidade de Nápoles e da torcida presente no estádio. A seguir, o Lance! apresenta os detalhes dos gols da partida.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
O placar foi aberto, aos 36', em um contra-ataque mortal, típico das equipes comandadas por Antonio Conte. Após recuperar a posse de bola na área, o arco Kevin De Bruyne conduziu com precisão, superou a marcação e lançou um passe em profundidade no meio-campo para a flecha Rasmus Højlund, que avançou com velocidade e finalizou com frieza entre as pernas do goleiro Rui Silva.
2️⃣ Segundo tempo
O gol de empate foi marcado, aos 17', por Luis Suárez — não aquele, mas o artilheiro do Sporting neste início de temporada europeia. Na cobrança de pênalti, ele bateu com segurança no centro do gol, enquanto Vanja Milinković-Savić saltou para o lado direito, sem chances de defender.
O Napoli retomou a liderança do placar com um gol marcado pelo mesmo jogador que havia aberto o marcador da partida. Trata-se de Højlund, que, após um período apagado no Manchester United devido à escassez de oportunidades, retornou ao futebol italiano em busca de reviver a boa fase que viveu nos tempos de Atalanta. Aos 34', ele recebeu um cruzamento de De Bruyne — mais uma vez ele — após uma jogada construída a partir de um escanteio curto. O atacante se antecipou à marcação e cabeceou com precisão para marcar o segundo da dobradinha napolitana.
