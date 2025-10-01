PSG vira nos acréscimos e vence Barcelona na Champions League
Atual campeão segue com 100% de aproveitamento no torneio
O PSG derrotou o Barcelona de virada por 2 a 1, pela 2ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (1º), no Estádio Olímpico de Montjuic. Os culés abriram o placar com Ferran Torres, enquanto os visitantes buscaram o empate com Mayulu ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Gonçalo Ramos marcou o gol que decretou a vitória dos franceses.
Como foi a partida entre Barcelona e PSG?
No primeiro tempo, o PSG assustou o Barcelona pela primeira vez em uma cabeçada de Zabarnyi por cima do gol após cobrança de escanteio. Os culés responderam com uma linda bola de trivela de Yamal para Ferran Torres, que driblou Chevalier e finalizou, mas Zabarnyi cortou a bola de carrinho antes de balançar as redes. Mas aos 20 minutos, Rashford foi acionado pela esquerda e tocou para Ferran Torres finalizar de primeira e abrir o placar.
Após o susto, o PSG passou a pressionar o Barcelona, e Hakimi quase empatou o duelo em uma linda cobrança de falta que foi defendida por Szczesny. Aos 38 minutos, Nuno Mendes arrancou da defesa para o ataque, encontrou Mayulu, que dominou e deslocou o goleiro do Barcelona para deixar tudo igual. No fim, Barcola foi acionado dentro da área, ficou cara a cara com Szczesny, mas finalizou por cima da meta e desperdiçou uma grande chance de virar a partida.
No segundo tempo, o PSG voltou dos vestiários controlando as ações do jogo e quase viraram o duelo em jogada de Barcola pela direita, que terminou em finalização forte para boa defesa de Szczesny. O Barcelona respondeu com uma chegada pela direita em que Olmo aproveitou um corte errado de Zabarnyi e bateu com força, mas Hakimi entrou na frente da bola e impediu o gol catalão. Os visitantes quase marcaram o segundo gol em boa jogada de Kang-in pela direita, que cortou a marcação para o meio e soltou uma bomba na trave. Nos acréscimos, Hakimi recebeu uma bola pela direita, cruzou rasteiro para Gonçalo Ramos, que chegou finalizando de primeira de esquerda para balançar as redes e decretar a vitória dos franceses.
O que vem por aí para Barcelona e PSG?
No domingo (5), o Barcelona visita o Sevilla, pela 8ª rodada da La Liga, às 11h15 (de Brasília). No mesmo dia, o PSG visita o Lille, pela 7ª rodada da Ligue 1, às 15h45 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 1 x 2 PSG - Champions League
2ª rodada
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 30 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP).
🥅 Gols: Ferran Torres, 20'/1ºT (1-0); Mayulu, 38'1ºT (1-1); Gonçalo Ramos, 45'/2ºT (1-2)
🟨 Cartões amarelos: De Jong, Olmo e Casadó (BAR); Nuno Mendes e Hakimi (PSG)
BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)
Szczesny; Koundé, Eric García (Christensen), Cubarsí, Gerard Martín (Balde); De Jong, Pedri (Bernal), Olmo (Casadó); Yamal, Rashford (Lewandowski) e Ferran Torres.
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (Gonçalo Ramos); Mbaye (Lucas Hernandez), Mayulu (Kang-in) e Barcola (Ndjantou).
