Manchester City e Monaco empataram por 2 a 2, em partida válido segunda rodada da fase de liga da Champions League, disputada no Estádio Louis II, em Fontvieille (MON). A partida foi movimentada desde os primeiros minutos, com vantagem inglesa antes do intervalo; o gol de empate saiu nos acréscimos do segundo tempo. A seguir, o Lance! apresenta os detalhes dos gols da partida.

A má notícia da partida foi a lesão do lateral-direito Vanderson, titular do Monaco e convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira nos amistosos da Data Fifa de outubro. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o defensor caiu no gramado e precisou ser carregado para fora de campo, visivelmente abatido e com semblante de choro. O confronto marcou também a última partida do futebol internacional acompanhada in loco pela comissão técnica do Brasil. Estiveram presentes para observar os atletas locais o trio de auxiliares Paul Clement, Luigi La Sala e Francesco Mauri, além do analista Simone Montanaro e do preparador físico Mino Fulco.

Vanderson, do Monaco, ao ser retirado de maca por membros da equipe médica durante a partida contra o Manchester City (Foto: Frederic Dides / AFP)

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O Manchester City não poderia ter inaugurado o placar com outro jogador senão seu principal finalizador, Erling Haaland. A equipe trabalhou a bola com tranquilidade no campo ofensivo, trocando passes de um lado ao outro, até que Joško Gvardiol enxergou a movimentação em velocidade do atacante norueguês e fez um belo lançamento na área adversária. O norueguês dominou com calma, deu um toque sutil por cima do goleiro e correu para comemorar, sorrindo, após mais um gol característico.

Contudo, a alegria dos visitantes durou pouco. Três minutos depois, Jordan Teze recolocou os mandantes na partida. Após receber passe de Krépin Diatta pelo lado esquerdo, o defensor dominou e finalizou com força, no canto alto da primeira trave de Gianluigi Donnarumma, acertando o ângulo e balançando as redes com um golaço surpreendente.

Ainda na primeira etapa, porém, Haaland voltou a aparecer. O camisa 9 aproveitou cruzamento de Nico O'Reilly, venceu a marcação no alto e cabeceou firme. A bola quicou no gramado e morreu no fundo do gol, garantindo a vantagem parcial do City antes do intervalo.

Erling Haaland, do Manchester City, comemora seu gol contra o Monaco pela Champions League (Foto: Frederic Dides/AFP)

2️⃣ Segundo tempo

O segundo tempo manteve um roteiro semelhante ao da primeira etapa, ainda que sem gols marcados. O City continuava controlando as ações da partida, enquanto o Monaco se esforçava ao máximo para conter as investidas ofensivas dos ingleses.

Entretanto, tudo mudou nos minutos finais do confronto. O City não conseguiu matar o jogo, e Eric Dier acabou sofrendo um pênalti, aos 45', dentro da área. Jogadores do Monaco reclamaram da marcação, alegando falta no camisa 3. O árbitro, então, foi chamado para revisar o lance no VAR e confirmou o lance. Na cobrança, Dier bateu no canto esquerdo, enquanto Donnarumma saltou para o lado oposto.

O que vem por aí? 🔎

O próximo compromisso do Monaco será contra o Nice, no domingo (5), às 12h15 (de Brasília), em casa, em partida válida pela sétima rodada da Ligue 1. No mesmo dia, o Manchester City enfrentará o Brentford fora de casa, às 12h30, em confronto pela sétima rodada da Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

Monaco 2x2 Manchester City

2ª rodada — Champions League

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1° de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Louis II, em Fontvieille (MON)

🥅 Gols: Erling Haaland 15'/1ºT (0-1), 44'/1ºT (1-2); Jordan Teze 18'/1ºT (1-1), Eric Dier 45'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: Krépin Diatta (MON); Gianluigi Donnarumma, Rodri, Bernardo Silva (MCI)

🔴⚪ Monaco (Técnico: Adi Hütter)

Philipp Köhn; Thilo Kehrer, Eric Dier, Mohammed Salisu (George Ilenikhena); Vanderson (Kassoum Ouattara), Mohamed Coulibaly (Pape Cabral), Jordan Teze; Krépin Diatta, Maghnes Akliouche, Ansu Fati (Stanis Muzambo); Folarin Balogun (Mika Biereth).

⚫ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Gianluigi Donnarumma; John Stones (Matheus Nunes), Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nathan O’Reilly; Rodri Hernández (Nico González); Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Jérémy Doku (Savinho); Erling Haaland.

