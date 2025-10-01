Reação de Hansi Flick com derrota em Barcelona x PSG viraliza: ‘Não suporta’
Clube espanhol sofreu virada para o francês pela Champios League
O Barcelona perdeu para o PSG por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada da Champions League. O gol da vitória do time francês aconteceu na reta final da partida e a reação do técnico Hansi Flick, do time espanhol, viralizou.
O cronômetro marcava 45 minutos do segundo tempo quando, em um transição rápida, Gonçalo Ramos balançou as redes. A jogada aconteceu de forma fulminante, característica do PSG de Luis Enrique. Com campo aberto, Hakimi disparou pela direita e achou o companheiro português livre na área, com um passe rasteiro, para marcar.
O gol revoltou o técnico Hansi Flick à beira do campo. O holandês gritou e balançou a cabeça de forma negativa. A reação viralizou nas redes sociais; veja abaixo:
Tradução: "A reação de Hansi Flick ao gol do PSG".
Tradução: "Estou igual ao Hansi Flick".
Tradução: "Hansi Flick quebrará o pescoço um dia".
Tradução: "Hansi Flick não suporta o PSG".
Como foi a partida entre Barcelona e PSG?
No primeiro tempo, o PSG assustou o Barcelona pela primeira vez em uma cabeçada de Zabarnyi por cima do gol após cobrança de escanteio. Os culés responderam com uma linda bola de trivela de Yamal para Ferran Torres, que driblou Chevalier e finalizou, mas Zabarnyi cortou a bola de carrinho antes de balançar as redes. Mas aos 20 minutos, Rashford foi acionado pela esquerda e tocou para Ferran Torres finalizar de primeira e abrir o placar.
Após o susto, o PSG passou a pressionar o Barcelona, e Hakimi quase empatou o duelo em uma linda cobrança de falta que foi defendida por Szczesny. Aos 38 minutos, Nuno Mendes arrancou da defesa para o ataque, encontrou Mayulu, que dominou e deslocou o goleiro do Barcelona para deixar tudo igual. No fim, Barcola foi acionado dentro da área, ficou cara a cara com Szczesny, mas finalizou por cima da meta e desperdiçou uma grande chance de virar a partida.
No segundo tempo, o PSG voltou dos vestiários controlando as ações do jogo e quase viraram o duelo em jogada de Barcola pela direita, que terminou em finalização forte para boa defesa de Szczesny. O Barcelona respondeu com uma chegada pela direita em que Olmo aproveitou um corte errado de Zabarnyi e bateu com força, mas Hakimi entrou na frente da bola e impediu o gol catalão. Os visitantes quase marcaram o segundo gol em boa jogada de Kang-in pela direita, que cortou a marcação para o meio e soltou uma bomba na trave. Nos acréscimos, Hakimi recebeu uma bola pela direita, cruzou rasteiro para Gonçalo Ramos, que chegou finalizando de primeira de esquerda para balançar as redes e decretar a vitória dos franceses.
