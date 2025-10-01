Técnico do PSG revela favoritos para vencer a Champions League

Técnico do PSG, Luis Enrique revelou seus favoritos para vencer a Champions League na reta final da atual temporada. O treinador acredita que sua equipe e o Barcelona são fortes candidatos a erguer o principal troféu da Europa em 2025/2026.

- Eles estão entre os candidatos a vencer a Liga dos Campeões, jogam maravilhosamente, em altíssimo nível, e isso é só o começo. Poucas equipes têm uma identidade tão clara. O Barça e nós somos candidatos a disputar o título. Nas eliminatórias veremos como cada equipe chega.

Luis Enrique engrandeceu a vitória do PSG sobre o Barcelona devido a força do rival e aos desfalques de seu time. O treinador crê que o triunfo será chave para elevar a confiança de seus jogadores para a sequência da temporada.

- Foi uma partida excelente. Quando você vê dois times jogando sem chutar, que jogam e tentam jogar e machucar um ao outro com a bola... é uma partida muito completa. Eles foram superiores até o gol. Nós nos recuperamos, o Nuno fez uma jogada incrível. Acho que fomos melhores no segundo tempo. Este resultado é importante para a nossa confiança.

No domingo (5), o PSG visita o Lille, pela 7ª rodada da Ligue 1, às 15h45 (de Brasília). A equipe de Luis Enrique volta a jogar pela Champions League contra o Bayer Leverkusen, no dia 21 de outubro.

PSG segue com 100% de aproveitamento

Atual campeão da Champions League, o PSG inicia a competição com 100% de aproveitamento após vitórias contra a Atalanta e Barcelona. Atualmente, a equipe de Luis Enrique ocupa a 3ª colocação geral na fase de liga atrás apenas de Bayern e Real Madrid.

