Paquetá se emociona após marcar na vitória do Brasil: ‘Estava escrito’
Lucas Paquetá fez o segundo gol da vitória do Brasil sobre o Chile por 3 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Lucas Paquetá viveu uma noite especial nesta quinta-feira (4), no Maracanã. Autor do segundo gol na vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile, o meia celebrou não apenas o resultado, mas também o momento pessoal que marcou sua volta por cima depois de dois anos difíceis.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Pilar do Brasil desfalca equipe na altitude contra a Bolívia; entenda
Seleção Brasileira04/09/2025
- Seleção Brasileira
VÍDEO: CBF homenageia campeões mundiais no Maracanã no intervalo de Brasil x Chile
Seleção Brasileira04/09/2025
- Seleção Brasileira
Brasil celebra seus ídolos: campeões mundiais recebem homenagem da CBF
Seleção Brasileira04/09/2025
- É uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, cara. Voltar aqui no Maracanã, que é a minha casa, poder marcar, poder ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, que eu suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve - disse Paquetá, emocionado.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Acusado de envolvimento em manipulação de resultados no futebol inglês, Paquetá foi absolvido recentemente. A superação do episódio foi citada pelo jogador como parte de uma “obra completa” em sua vida:
- Acho que foi Ele que me escutou quando eu chorei, quando eu tive medo. A minha esposa, meus filhos me transformaram. Vou guardar isso para sempre - afirmou o jogador.
➡️ Vini Jr e Rodrygo viram assunto após vitória da Seleção: ‘Se cuidem’
O gol saiu após jogada individual de Luiz Henrique, que driblou o goleiro e cruzou para o meia concluir de cabeça. Paquetá fez questão de dividir os méritos:
- Ele entrou muito bem, praticamente 90% das jogadas dos gols foram dele. Disse para ele continuar, que o gol dele vai sair. Hoje foi muito eficiente e grande parte da vitória passou por ele.
A vitória da Seleção ainda contou com gols de Estêvão e Bruno Guimarães, mas a noite teve um tom especial com o retorno de Paquetá ao Maracanã, onde se formou e ganhou notoriedade com a camisa do Flamengo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias