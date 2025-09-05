Paquetá se emociona após marcar na vitória do Brasil: ‘Estava escrito’

Lucas Paquetá viveu uma noite especial nesta quinta-feira (4), no Maracanã. Autor do segundo gol na vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile, o meia celebrou não apenas o resultado, mas também o momento pessoal que marcou sua volta por cima depois de dois anos difíceis.

- É uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, cara. Voltar aqui no Maracanã, que é a minha casa, poder marcar, poder ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, que eu suportei nesses últimos dois anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve - disse Paquetá, emocionado.

Acusado de envolvimento em manipulação de resultados no futebol inglês, Paquetá foi absolvido recentemente. A superação do episódio foi citada pelo jogador como parte de uma “obra completa” em sua vida:

- Acho que foi Ele que me escutou quando eu chorei, quando eu tive medo. A minha esposa, meus filhos me transformaram. Vou guardar isso para sempre - afirmou o jogador.

Lucas Paquetá comemora gol marcado contra o Chile (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O gol saiu após jogada individual de Luiz Henrique, que driblou o goleiro e cruzou para o meia concluir de cabeça. Paquetá fez questão de dividir os méritos:

- Ele entrou muito bem, praticamente 90% das jogadas dos gols foram dele. Disse para ele continuar, que o gol dele vai sair. Hoje foi muito eficiente e grande parte da vitória passou por ele.

A vitória da Seleção ainda contou com gols de Estêvão e Bruno Guimarães, mas a noite teve um tom especial com o retorno de Paquetá ao Maracanã, onde se formou e ganhou notoriedade com a camisa do Flamengo.