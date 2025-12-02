West Ham oferecerá apoio a Lucas Paquetá após expulsão

O West Ham decidiu oferecer apoio psicológico ao meio-campista Lucas Paquetá após a expulsão por reclamação na derrota por 2 a 0 contra o Liverpool, no domingo (30). A medida ocorre diante da preocupação interna de que o brasileiro esteja enfrentando dificuldades desde a longa investigação da Federação Inglesa (FA) sobre suspeitas de manipulação de apostas. O atleta foi absolvido em julho após as investigações serem encerradas. A informação é do jornal "The Guardian".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o diário inglês, o clube reconhece que o comportamento de Paquetá não foi bem recebido após os dois cartões amarelos consecutivos aplicados quando o time perdia por 1 a 0. A expulsão diante do atual campeão da Premier League gerou críticas internas por ele ter deixado a equipe em desvantagem num momento decisivo da partida.

continua após a publicidade

Mesmo assim, dirigentes consideram que a situação envolve fatores adicionais. Ainda de acordo com o "The Guardian", pessoas ligadas ao West Ham afirmam que Paquetá ficou abalado pela investigação que se estendeu por dois anos e que a oferta de acompanhamento psicológico pode ajudá-lo a retomar o foco.

Após a partida, ele utilizou suas redes sociais para questionar as decisões de arbitragem do confronto, além de criticar a Federação Inglesa e a Premier League. Inicialmente, republicou um vídeo de uma transmissão, que criticava seu comportamento durante as reclamações que resultaram em sua expulsão. Em seguida, Paquetá compartilhou um vídeo da "Sky Sports" abordando o lance.

continua após a publicidade

— Entendo que agora tenho que parecer o vilão; é difícil conviver com tudo o que causaram na minha vida e na minha psique. Vou seguir tentando garantir que isso não me afete ainda mais. Isso não justifica minha expulsão, e por isso peço desculpas aos torcedores e aos meus companheiros — escreveu Lucas Paquetá, que continuou:

— É ridículo ter sua vida e carreira afetadas por dois anos sem qualquer apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo o que tive de suportar e, ao que parece, continuarei suportando. Desculpe se não sou perfeito.

Como foi a expulsão de Paquetá na derrota do West Ham?

O Liverpool venceu o West Ham por 2 a 0, neste domingo (30), no London Stadium, em partida válida pela 13ª rodada da Premier League, com gols de Alexander Isak e Cody Gakpo. No entanto, outro destaque do jogo foi a expulsão de Lucas Paquetá, aos 39 minutos do segundo tempo, após receber o segundo cartão amarelo.

Paquetá em ação pelo West Ham em amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)

O camisa 10 recebeu o primeiro cartão amarelo após uma falta assinalada a favor do Liverpool nos minutos finais da partida, quando o placar estava 1 a 0 para os visitantes. Apesar de ser contido por companheiros de equipe, Paquetá continuou a reclamar e acabou punido com o segundo cartão amarelo, que resultou na expulsão.

Com a vitória, o atual campeão alcança 21 pontos, posicionando-se na oitava posição e ainda distante dos líderes da Premier League. O West Ham, por outro lado, só não figura na zona de rebaixamento devido aos critérios de desempate.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial