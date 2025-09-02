Paquetá de volta é destaque na preparação da Seleção Brasileira

TERESÓPOLIS — O treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira (2) terá os holofotes voltados a Lucas Paquetá, meia do West Ham, que está de volta à lista de convocados para compromissos com a Amarelinha. Ele não foi a campo no primeiro dia e fez apenas trabalho regenerativo na Granja Comary.

Na primeira atividade, todos buscaram imagens do atleta em seu retorno à Seleção. O meia desceu posteriormente para acompanhar as orientações táticas com Samuel Lino e Jean Lucas, também desfalques dentro do mesmo planejamento.

Primeira vez com Ancelotti

Lucas Paquetá ficou fora da última convocação de Dorival Jr, em março, e na primeira de Carlo Ancelotti, para a Data Fifa de junho. Em alta no West Ham, o jogador revelado pelo Flamengo tirou um enorme peso das costas e aliviou o clima para vestir novamente a Amarelinha.

Em julho, após cerca de dois anos de investigação pela Football Association, entidade inglesa, por suposto envolvimento em esquemas de apostas, Paquetá foi inocentado - ainda há outro processo em curso, por, supostamente, não ter colaborado com as investigações.

Carlo Ancelotti destacou, na convocação do jogador, que o chamou pensando em conhecê-lo melhor. Paquetá não joga pela seleção brasileira desde o dia 19 de novembro de 2024, no empate por 1 a 1 com o Uruguai.

Seleção estará completa no segundo dia

Desfalcada no primeiro dia de atividade na Granja Comary, a Seleção Brasileira contará com os atletas que não foram a campo (Paquetá, Jean Lucas e Lino) por desgaste, além de Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Raphinha.

O Brasil vai a campo nesta quinta-feira (4), no Maracanã, contra o Chile, e depois viajará para enfrentar a Bolivia fora de casa. Essas serão as duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo - a Seleção já está classificada para o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2025.

