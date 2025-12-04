O Manchester United passou por uma tarde tensa nesta quinta-feira (4). Jogando em Old Trafford, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o West Ham, pela 14ª rodada da Premier League. Os Red Devils abriram o placar com Dalot e chegaram a flertar com o G-4, mas, nos minutos finais, Magassa igualou o marcador e frustrou os planos do time de Manchester.

Buscando manter o bom momento, o United vivia entre altos e baixos. A equipe era a 8ª colocada na Premier League e precisava vencer para encostar na zona de classificação à Champions League. Do outro lado, o West Ham atravessava fase delicada, figurando entre os três últimos colocados e dentro da zona de rebaixamento.

Mesmo em situações distintas, o confronto ganhou contornos de tensão. O United dominou a primeira etapa, aproveitando a ausência de Lucas Paquetá no time londrino. A posse de bola chegou a 65%, com boa circulação e presença ofensiva constante. Ainda assim, o West Ham buscava equilibrar o duelo em transições rápidas e sustentava o 0 a 0 graças ao destaque defensivo da linha de quatro e às boas intervenções individuais, principalmente de Wan-Bissaka.

Jogadores do Manchester United e West Ham duelando a bola (Foto: Oli Scarff)

No segundo tempo, o ritmo aumentou. Com a necessidade do resultado, o United acelerou o jogo e empurrou o adversário para o campo defensivo. O esforço virou vantagem quando Casemiro arriscou chute de fora da área — a bola desviou na marcação e sobrou limpa para Dalot, que, livre na grande área, dominou e bateu no contrapé de Areola para abrir o placar.

O cenário parecia favorável aos mandantes, que controlavam o jogo e tinham o resultado nas mãos. Nuno Espírito Santo demorava a mexer e aumentava a aflição dos torcedores do West Ham, que via o time com poucas alternativas. Porém, quando as substituições enfim vieram, surtiram efeito imediato. Em cobrança de escanteio de Irving, recém-entrado, Bowen cabeceou e Mazraoui salvou em cima da linha. Na sobra, Magassa finalizou com calma e empatou o jogo.

Situação de Manchester United e West Ham permanece inalterada

Com o resultado, o Manchester United segue em 8º lugar, ainda próximo do bloco superior e dois pontos atrás do Chelsea, quarto colocado. O West Ham, apesar do ponto valioso na luta contra o rebaixamento, permanece em 18º, dois pontos atrás do Leeds United — primeiro time fora da zona.

